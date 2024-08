Trabajo sí hay, 522 vacantes ofrece la Agencia Publica de Empleo del Sena, Quindío

ARMENIA

Trabajo sí hay, este martes 13 de agosto, el SENA realizará la jornada ExpoEmpleo, una iniciativa dirigida a jóvenes en el departamento del Quindío que buscan insertarse en el mercado laboral.

El evento se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Agencia Pública de Empleo ubicada en la calle 7 # 18 – 21, sede del barrio Galán de Armenia, brindando a los asistentes la oportunidad de postularse de manera presencial a 522 vacantes disponibles en diversas áreas.

Edna Yuvery Patiño Gómez, coordinadora Agencia Pública de Empleo del Sena, regional Quindío explicó que la mayoría de las oportunidades laborales se encuentran en Armenia, pero también se ofrecen vacantes en municipios cercanos como Montenegro y La Tebaida.

Entre las vacantes se destacan asesor comercial, operario de cargue y descargue de materiales, supervisor de construcción de obras civiles, promotor de ventas, auxiliar de cocina, auxiliar administrativo, nutricionista, recepcionista y repartidor de domicilios.

La funcionario agregó “tendremos 522 vacantes de empleo para jóvenes entre 18 y 28 años, estas vacantes están con relacionadas con varias áreas cierto y desde auxiliares hasta profesionales, entonces muchas de ellas no requieren experiencia, porque yo sé que eso siempre es común inquietud que tienen los jóvenes que apenas tengo 18 años, no elaborado aún no tengo experiencia, entonces invitarlos, porque muchas de esas vacantes no requieren experiencia”

Podemos decir que empleo si hay, y que la población sepa que tenemos vacantes en diferentes municipios del departamento, en este momento la agencia pública de empleo del Sena cuenta con convenios con la alcaldía de La Tebaida, y de la alcaldía de Filandia la alcaldía de Calarcá, la alcaldía de Armenia y todas estas alcaldías se han vinculado a la feria, hay vacantes en estos municipios también. Entonces es muy importante que las personas que están en municipios como Filandia, Calarcá La Tebaida se acerquen a la alcaldía, porque ya tenemos también operando la agencia pública de empleo y un orientador.

Además, a las 2:00 pm se realizará una muestra comercial con emprendedores marca Fondo Emprender, quienes expondrán sus historias de éxito. Además, apoyaremos a los jóvenes con jornadas de capacitación de cómo presentar una entrevista, cómo postularse a través de las plataformas, entre otros”

Además de la posibilidad de aplicar directamente a las vacantes, los jóvenes podrán acceder a talleres de orientación ocupacional y recibir asesoría en el diligenciamiento de hojas de vida.

La jornada está dirigida especialmente a personas menores de 28 años, quienes podrán aprovechar esta plataforma para conectarse con empleadores y explorar diversas oportunidades laborales en la región.

ExpoEmpleo SENA se presenta como una oportunidad única para los jóvenes que desean construir un futuro sólido en el ámbito laboral, contando con el respaldo y la guía de la entidad a través de la Agencia Pública de Empleo.

Y reiteró en la agencia pública de empleo más de 522 vacantes para todos los jóvenes del departamento, así como muestras comerciales con emprendedores marca Fondo Emprender talleres de Fomento al emprendimiento y talleres en habilidades blandas para nuestros jóvenes buscadores de empleo así que cordialmente invitados.