EE.UU: La cámara de representantes aprobó la “Ley Bolívar” para cortar apoyo a Venezuela

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley promovida por republicanos y demócratas, que busca reforzar las normas que prohíben al gobierno de Estados Unidos contratar a personas que tengan lazos comerciales con el “gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” en Venezuela.

La ley fue presentada por dos representantes de Florida, el republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, que de la mano con el gobierno de su país, no reconocen a Nicolás Maduro y buscan bloquear la financiación por parte de Estados Unidos al régimen venezolano.

De acuerdo con Waltz, se deben “mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano”.

Así mismo, considera que La Ley Bolívar envía un mensaje claro a Nicolás Maduro y a otros “dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas”.

En concordancia con Waltz, Schultz aseguró que la ley “enviará el mensaje claro de que los estadounidenses no toleraremos la represión antidemocrática y ciertamente no la subsidiaremos”.

El proyecto de Waltz y Wasserman Schultz, también fue promovido por los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, los tres de origen cubano y republicanos, y Jennifer González-Colón, representante de Puerto Rico, entre otros.

Por su parte, el canciller venezolano, Yvan Gil, compartió un comunicado a través de su cuenta de X en el que “Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha”.

#Comunicado 📢 Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando… pic.twitter.com/l0dAaNSnEA — Yvan Gil (@yvangil) July 29, 2024

En el comunicado emitido por el gobierno de Venezuela, se hace un llamado a la comunidad internacional, en especial a los países latinoaméricanos a condenar este acto que detalló de “violatorio” de la soberanía nacional.

Aunque la Ley Bolívar ya fue aprobada por la Cámara Baja, es necesario que sea ratificada por el senado y posteriormente firmada por el presidente para su aplicación.