¿Cómo solicitar mi pago por incapacidad permanente parcial en Colombia?

El Ministerio de Salud ha explicado que los colombianos por ley tienen derecho a prestaciones económicas cuando están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Estas prestaciones varían dependiendo la afectación o el riesgo por el que haya pasado el trabajador.

En el listado de las prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales a las que tienen derecho los trabajadores se encuentran:

Subsidio por incapacidad temporal

Indemnización por incapacidad permanente parcial

Pensión de invalidez

Auxilio funerario

La cartera de Salud ha señalado que el responsable de hacer el pago de las prestaciones económicas es la ARL a la que está o estuvo afiliado el colombiano que tiene la incapacidad. No obstante, el Ministerio aclaró cada caso de riesgos laboral que existe.

Cuando se trate de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, esta será asumida por la ARL en la que está afiliado el trabajador en el momento del accidente o cuando necesite la prestación por una patología.

No obstante, si la enfermedad laboral aparece con el tiempo y el trabajador ya no está afiliado, la ARL a la que estuvo afiliado cuando surgió la patología será la encargada del pago. “La Administradora de Riesgos Laborales en la cual se hubiere presentado un accidente de trabajo, deberá responder íntegramente por las prestaciones derivadas de este evento, tanto en el momento inicial como frente a sus secuelas, independientemente de que el trabajador se encuentre o no afiliado a esa administradora”, comentó el Ministerio de Salud.

Un punto importante que deben tener en cuenta los colombianos es que dependiendo el tipo del riesgo laboral que pueda sufrir un empleado, este es clasificado. Por tanto, cuando es vinculado a la ARL esta tiene en cuenta el tipo de riesgo dependiendo la actividad principal. Actualmente, hay cinco tipos de riesgos definidos en el Decreto 1607 de 2002, que van desde riesgo mínimo a máximo.

¿Qué es incapacidad permanente parcial en Colombia?

El Ministerio de Salud comentó que la incapacidad permanente parcial se refiere a la “pérdida de capacidad laboral permanente por daño parcial”. Al existir esta afectación en el trabajador, tiene derecho a las prestaciones económicas.

Así lo explica la cartera de Salud: Esta incapacidad “genera una indemnización que se paga cuando se presenta una disminución entre el 5% y el 49.9% de la capacidad laboral del trabajador. La tabla de indemnizaciones está definida en el Decreto 2644 de 1994.”

¿Cómo solicitar mi pago por incapacidad permanente parcial en Colombia?

Cuando el trabajador ha tenido un accidente laboral, tiene oportunidad de solicitar el pago por incapacidad permanente parcial en Colombia, pero debe tener en cuenta que pueden negárselo.