A la cárcel integrantes de banda criminal responsable de 23 homicidios en el Quindío

ARMENIA

A la cárcel fueron enviados 18 integrantes de una banda criminal en el Quindío responsables de 23 homicidios en ese departamento, entre ellos el de una mujer y un Policía en el municipio de Montenegro.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 18 presuntos integrantes de la organización delincuencial Los Chukys La Profecía, presuntamente involucrados en, al menos, 23 asesinatos en Armenia, Quimbaya, Calarcá y Montenegro, Quindío. Hechos ocurridos entre diciembre de 2023 y julio de 2024.

Los investigados fueron imputados, de acuerdo con su eventual nivel de participación, con delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Entre los judicializados está el presunto cabecilla José Albeiro Hoyos González, alias Nene, quien fue notificado de este procedimiento en el centro carcelario donde se encuentra recluido por otros hechos.

Relato de la fiscal sobre como ejecutaron el homicidio de una mujer en Montenegro “Nene, me dice vea esta es la hembra y me manda unas fotografías. Me dijo nene, ya lo recoge huevo. Esté listo huevo subió a Ciudad alegría por mí y me llevó a la casa ahí en esa casa huevo. Me entregó la pistola en la misma pistola, la misma pistola con la que maté al siginoso, eso es una pistola marca P9 color negra con expulsor de vainilla cromado calibre 9 mm con un peine de 9 balas, nos quedamos como hasta las 11:30 esperando que en él nos diera luz verde para salir y a la final no dijeron nada, nene, le dijo a huevo que me llevara a la casa a la pistola, le entregué nuevamente a huevo y la dejó en la casa”

Y agrega “al otro día lunes, o sea, 27 de mayo tipo, 3:20 de la tarde me recogió huevo en una motocicleta me volvió a bajar a la misma casa a recoger la pistola este man de huevo entró la motocicleta a la casa y comenzó a ponerle cinta, la placa de la moto mientras, nene nos iba diciendo por WhatsApp lo que teníamos que hacer que fuéramos saliendo, que eso ya estaba solo, o sea que ya no habían tombos por ahí de ahí salimos en la motocicleta, paramos en la falda en una esquina huevo, me dijo es ahí, me bajé y entré a un local de piñatas y era puro vidrio, no había puerta salgo y le hago señas a huevo, me dice con señas que es más adelante sigo y veo una puerta donde hay piñatas ingresó al local y veo la hembrita, estaba detrás de la vitrina, levanta la cara se sorprende al verme de negro y con casco, cuando me mira saco del bolsillo la pistola, ella abre los ojos sorprendida, le apunte al pecho, le disparé cuatro veces porque nene me había advertido que le pegara en el pecho los tiros para no dejarla tan fea”.

Información en poder de la Fiscalía indica que los integrantes de esta red delincuencial actuarían con roles específicos dentro del grupo, tales como campaneros y sicarios, luego de cometer los hechos delictivos y guardan los elementos utilizados en los crímenes. Entre los crímenes que se atribuyen a esta red, se encuentra el asesinato de una mujer embarazada, en hechos ocurridos el pasado 10 de julio en Armenia.

Asimismo, como el crimen de un patrullero adscrito a la Seccional Quindío, hecho registrado el 5 de junio del año en curso. El juez de control garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a los 8 procesados, ellos son “Edward Andrés Mosquera, Jenny Alejandra Perdomo, César Augusto Jiménez Montoya, Jonier Cuero Garcés, Diego Fernando Aguirre Sánchez, Neyco Rodríguez Calle, Ramón Steven Duque Ladino y Cristian Camilo Argáez.

