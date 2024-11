Play/Pause El Pulso del Fútbol, 18 de noviembre de 2024 44:52 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1731956671684/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la apelación que interpuso Independiente Medellín ante el TAS, por los puntos otorgados al Junior, en el partido ante Nacional. Juan Felipe dijo: “El tema del TAS que pide el Independiente Medellín, me parece que no tiene ninguna relevancia, eso no va a caminar. La gente del Medellín está a la expectativa, pero el fútbol colombiano no va a parar”, Sobre el tema César agregó: “Hablando con abogados, no tiene ningún asidero la apelación del Medellín. Realmente la protesta del equipo, si llega al TAS, no tendrá ningún fruto”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook