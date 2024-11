Alejandro Restrepo: Efraín Juárez no va con los valores y principios de los antioqueños

Alejandro Restrepo, director técnico del Independiente Medellín, lamentó y criticó severamente a Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional, tras lo sucedido al final del juego de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia, donde el equipo verde avanzó a la final, a pesar de haber sido derrotado 1-0.

Al final del encuentro, Juárez celebró con euforia hacia la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot, lo cual ocasionó varios desmanes con algunos hinchas que intentaron ingresar al terreno de juego. Restrepo aseguró que el accionar del estratega mexicano no representa los valores de los antioqueños.

“Yo sí quiero decir que hoy, la sociedad, le enseñó al individuo y cosas como las que pasaron hoy allí, no nos ayudan como sociedad. Hemos vivido como fiesta los tres clásicos más lindos de los últimos tiempos, llenos, la gente comportándose, pero lo que ha pasado al final no puede suceder. Felicitar a la gente que al final se comportó medianamente bien para lo que pasó. Lo que pasó con el entrenador no va con los valores y principios de lo que somos los antioqueños, de cómo nos venimos comportando, venimos corrigiendo temas sociales y creo que hoy acá, hablar del partido, sobra, pudo haber pasado algo mucho más grave”, comentó Restrepo.

Al respecto agregó: “Hoy acá se vivió una fiesta de fútbol, la gente vino, alentó a su equipo, éramos nosotros locales, el estadio era rojo, hace 20 días fue verde, perdimos y salimos nosotros derrotados deportivamente, pero con altura, pero hoy eso no se vio acá, por eso yo digo que hoy la sociedad le ha ganado al individuo, porque la sociedad hoy ha dado ejemplo. Hoy era para que pasara algo más de lo que pasó, yo creo que hay que señalarlo, hay que manifestarlo, hay que sancionarlo, hay que hacer lo que tengan que hacer, pero no puede ser”.

“Venimos de ser visitantes en dos clásicos, en uno perdimos, en otro empatamos, hoy ganamos, deportivamente creo que fueron partidazos los tres, se vio mucho fútbol en los tres, hoy más de parte nuestra, pero lo demás sobra, para qué vamos a hablar de fútbol hoy, no tiene sentido, ya está, el marcador está, dice que la serie es 2-1 y ya está, pero lo demás, como pueblo antioqueño y como antioqueño me deja muy triste, porque no nos representa”, concluyó sobre esto.

Sobre el juego, lo único que comentó el técnico del Medellín fue: “lo acabamos de hablar en el vestuario, la serie evidentemente no se perdió hoy, se fue muy larga en el primer partido donde la diferencia no fue tanta. Se discutió si fue figura el portero del equipo rival, hoy nos faltó meterla. El equipo lo intentó por todos los caminos, pusimos hombres en ataque, intentamos hacer dos contra uno y tres contra dos por banda, meter gente que llegara, no estando, sino llegando al área de ellos, realmente creo que en defensa es lo mejor que tienen, la mitad de la defensa, y no entró. Nos vamos con mucha bronca por eso, pero sabiendo que tenemos un equipo joven, batallador, que defiende una idea y va por buen camino”.