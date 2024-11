Viernes 15 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presentó los logros y resultados alcanzados en la protección, acceso a derechos, integración local y soluciones duraderas para personas refugiadas, migrantes y desplazadas internas en el Eje Cafetero, región comprendida por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.

ACNUR ha logrado atender y orientar a 44.300 personas, ha fortalecido a 2.540 funcionarios públicos y ha empoderado a 19.500 personas a nivel comunitario en esta región del país.

Elisa Carlaccini, jefa de la Suboficina Noroccidental de ACNUR en Colombia, destacó la labor de la Agencia en la región y el rol clave que desempeñan tanto la institucionalidad, como los demás sectores para la garantía de derechos de esta población.

La jefa agregó que El Eje Cafetero cuenta con un total de 7.184 personas desplazadas internamente (5.425 en Risaralda, 1.275 en Caldas y 484 en Quindío), según datos de la Unidad para las Víctimas entre 2018 y 2024. Por su parte, Migración Colombia reporta un total de 87.226 personas provenientes de Venezuela (44.632 en Risaralda, 20.256 en Caldas y 22.338 en Quindío) que se han acogido al permiso especial de permanencia

Llegó maquinaria amarilla al municipio de Génova en el Quindío para remover los derrumbes que tienen incomunicados a 24 predios en zona rural

Los trabajos están encaminados en el desvío del río para regresarlo al cauce natural y evitar mayores afectaciones ante el desbordamiento que se generó debido a las lluvias, afectando la movilidad en la zona de la vereda Pedregales.

El secretario de Infraestructura del departamento, Rubén Darío Castillo reconoció que son muchas las familias afectadas, pero que junto con la alcaldía aunaron esfuerzos para trasladar la maquinaria que permita habilitar las vías lo antes posible.

Sostuvo que la unidad departamental de gestión del riesgo está al tanto de las novedades que puedan registrarse, aunque fue claro que por fortuna el departamento no ha sido tan golpeado como otras zonas del país.

Los municipios de Salento, Pijao y Génova están en alerta roja por riesgo de deslizamientos.

La diócesis de Armenia lidera campaña de solidaridad para apoyar a las familias que están sufriendo los efectos devastadores de la ola invernal en departamentos como Chocó y la Guajira

Por esto están invitando a donar: - Alimentos no perecederos- Artículos de higiene personal- Ropa y calzado el centro de recolección de ayudas será el Banco de Alimentos Monseñor Roberto López ubicado en la Calle 21 No. 12-08 esquina) y El edificio de Pastoral Social de La Diócesis de Armenia (Calle 23 No. 12-33, Armenia

En el Quindío sería implementado un plan piloto para el pago oportuno de la cartera a la red prestadora de salud

En la reciente comisión de moralización que lo integran diferentes entidades y autoridades de salud en el departamento, se llevaron a cabo varios compromisos con el fin de superar la crisis por la falta de pago de deudas de EPS.

El gerente de la contraloría en el departamento y presidente de la comisión, Héctor Marín expuso que son cinco los compromisos entre los que se destacan las mesas de trabajo para el pago de cartera para hospitales, clínicas privadas e IPS.

El otro es la reapertura de servicios para los usuarios de la Nueva EPS en la clínica La Sagrada Familia y realizar el esquema con la red departamental para estructurar un plan piloto para el pago de cartera con efectividad.

Explicó que este último punto dijo que es muy importante ya que daría mayor eficiencia en los servicios médicos y en el departamento sería la prueba para ampliarlo a nivel nacional.

Un vigilante de una obra en Armenia resultó gravemente herido tras un accidente con varilla

En el barrio Popular de la ciudad se registró un accidente laboral que dejó una persona herida. El hecho se presentó en una construcción que se lleva a cabo en dicha zona de la ciudad cuando el vigilante de la obra resbaló cayendo de una altura aproximada de 4 metros sobre una varilla lo que le generó el empalamiento.

Centro comercial en Armenia alertó sobre inescrupulosos que engañan con falsas ofertas de fincas turísticas

Y es que el gerente del centro comercial Unicentro de la ciudad, Alejandro Ramírez advirtió sobre un sitio web como es Marketplace en Facebook donde ofertan fincas turísticas y cuando los interesados contactan la empresa les dicen que están ubicados en este centro comercial.

Sostuvo que la complejidad se centra en que algunas personas han caído en dichos engaños ya que les solicitan anticipos por lo que pierden sus dineros. Fue claro que no hay ningún local de ese tipo en el centro comercial por eso es importante que no se dejen engañar.

se acaban las inmovilizaciones a motos, sancionan ley que modifica el código de tránsito

En el Congreso fue sancionada la ley que busca imponer un freno a la inmovilización de motos y carros por infracciones menores, una medida que, según sus proponentes, protegerá a los conductores de sanciones excesivas en casos de infracciones que no comprometan la seguridad vial.

Para profundizar en el impacto de esta ley, en Caracol Radio hablamos estamos con la gente y hemos hablado con algunos motociclistas quienes son los principales beneficiados con esta medida.

El exdirector de la CRQ José Manuel Cortes denuncio penalmente por injuria y calumnia al veedor social y ambiental Luis Alberto Vargas por declaraciones sobre los informes de la contraloría frente a la autoridad ambiental.

El ambientalista Néstor Ocampo manifestó que nuevamente se registra mal olor en la vereda Pradera Baja del municipio de Calarcá y no hay intervención contundente de las autoridades competentes.

Afirmó que la situación es recurrente desde hace varios años ya que todo se trata de un montaje industrial que hay en dicha vereda.

La profesional especializada de la corporación autónoma regional del Quindío, Sandra Arias informó que realizaron las visitas de control y seguimiento para constatar la situación y asimismo generar las soluciones pertinentes.

Resaltó que presuntamente los malos olores se deben a actividades avícolas y porcícolas ubicadas en este sector rural del municipio de Calarcá.

Este domingo, 17 de noviembre, habrá cierres viales debido a la carrera de atletismo de los Juegos Nacionales Juveniles. La Alcaldía de Armenia informa que, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 p.m., la Avenida Centenario estará cerrada en el tramo que va desde la glorieta Ibérica hasta el Batallón de Servicios, en dirección norte - sur.

Este cierre temporal es necesario para garantizar la seguridad de los participantes y el normal desarrollo del evento. La Administración Municipal sugiere a conductores y peatones planificar sus rutas con antelación y utilizar vías alternas, como las carreras 14 y 19, para evitar contratiempos.

Con una inversión de aproximadamente $1.500 millones, la empresa Facilísimo viene realizando la entrega de 10.400 elementos deportivos consistentes en parques infantiles, mesas de ping pong, balones, conos, infladores, colchonetas, mallas de voleibol y relojes digitales, entre otros, a 62 sedes de 7 Instituciones Educativas ubicadas en los municipios de Salento, Pijao y Génova.

La dotación, que beneficia a más de 3.300 estudiantes en los 3 municipios Zomac del departamento, se materializa a través de un proyecto formulado por el Gobierno del Quindío, y financiado por la compañía bajo la figura de Obras por Impuestos.

el Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, visitó la Institución Educativa CASD, de Armenia, para realizar la entrega de dos computadores a José David Artunduaga, 4º. puesto a nivel nacional en las recientes pruebas Icfes, con un puntaje de 476 sobre 500; y a su compañero, Javier Portela, 7º. puesto, con 473 puntos.

En deportes, ¡Jhonkarly Álvarez Pantoja lo ha vuelto a hacer! El joven nadador conquistó la medalla de bronce en la prueba de 100 metros libres, sumando su segunda presea en los Juegos Nacionales y Paranacionales Juveniles. ya se había colgado la medalla de plata en los 100 metros mariposa, confirmando su extraordinario talento.

