Tribunal Administrativo del Tolima mantiene la elección del personero de Ibagué

Ibagué

Esta semana el Tribunal Administrativo del Tolima notificó la decisión de negar las pretensiones de una demanda de nulidad que buscaba dejar sin efectos legales la elección de Educardo Espinosa como personero de Ibagué.

“Se encontró que las causales de nulidad que en su momento pregonó e indicó el accionante no estaban dadas, por esta razón negó la pretensión y mantiene la elección”, dijo Espinosa.

El personero de Ibagué aseguro que los profesionales que participan en este tipo de procesos de elección lo hacen de buena fe “En este caso se ataca el proceso y no los participantes. El demandante planteó que el presidente incurrió en una irregularidad al no contar con los vicepresidentes, nosotros decíamos que en la contestación de la demanda que el presidente es ordenador de gasto por lo que no lo requería”.

Otro de los puntos de interés de la demanda era que la convocatoria para la elección iba solo con la firma del presidente y que faltaba la de los vicepresidentes “Sobre esto el tribunal fundamentándose en una sentencia del Consejo de Estado dijo que la firma de todos no era necesaria, segundo que era un acto meramente formal no un acto sustancial y que esa decisión fue ratificada por los vicepresidentes”.

Según Espinosa, esta es la última demanda que se tiene en este proceso, solo restaría esperar la segunda instancia en la Sección Quinta del Consejo de Estado, instancia en la que hubo un pronunciamiento cuando se negó la medida cautelar.

Esta decisión beneficia al expresidente del Concejo de Ibagué, Ferney Varón

El expresidente del Concejo de Ibagué, Ferney Varón, aseguró que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima ratifica que el proceso que adelantó estuvo en el marco de lo legal.

Varón resaltó que espera que esta decisión sea tenida en cuenta por parte de la Procuraduría, organismo de control que le compulsó copias por aparentes irregularidades

Recordemos que la Procuraduría General de la Nación profirió cargos a Varón Ochoa, por presuntas irregularidades en el concurso de méritos para la elección del personero.