Sin contratiempos avanzó crédito de $150 mil millones en el Concejo de Ibagué

Ibagué

La Comisión de Presupuesto del Concejo de Ibagué aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo que busca la autorización a la alcaldesa, Johana Aranda, para que contrate créditos hasta por $150 mil millones para impulsar obras de infraestructura e inversión social en el municipio.

Según conoció Caracol Radio, en esta comisión la iniciativa logró seis votos a favor y uno en contra, ahora pasará a debate en plenaria con el fin de dar el segundo y último debate.

“La votación fue por mayoría, cada uno de los concejales presentó su punto de vista y nosotros explicamos los beneficios para mejorar que tiene este endeudamiento que le apuesta a mejorar la movilidad de la ciudad”, manifestó Ángel María Gómez, secretario de Hacienda Municipal.

La Alcaldía de Ibagué ha informado que los recursos provenientes de este nuevo cupo de endeudamiento será utilizado para invertir por ejemplo $118.000 millones en pavimentación de vías urbanas e intervención de vías rurales, entre las cuales, se encuentra la intersección de la calle 94, ampliación de la 103 y una solución una solución vial para calle 60 con avenida Ambalá.

Por otra parte, serán $31.500 millones para la instalación a la red de gas domiciliario, recuperación de los polideportivos Maracaná y Marte, viviendas para familias reubicadas del Hato de la Virgen y modernización del Centro de Gestión Catastral Multipropósito.

Voto Negativo

En la Comisión de Presupuesto el concejal, Jorge Bolívar, votó negativo este proyecto argumentando que “No estoy en desacuerdo con los empréstitos porque de alguna manera una Administración debe conseguir los recursos para poder acelerar las inversiones que quiere hacer en el municipio. Lo que siempre he criticado es la falta de buenos administradores frente a los recursos de los empréstitos que han ingresado”.

Para Bolívar, antes de pensar en otro crédito se deberían ejecutar los $43 mil millones de pesos que aún tiene el municipio sin desembolsar de otros cupos de endeudamiento.

Concejal Andrés Zambrano anuncia que no apoyará la iniciativa

Según el cabildante de la Alianza Verde, su voto negativo será porque no confía en la administración municipal “Nosotros tenemos un análisis muy claro, el municipio tiene una deuda alrededor de $280 mil millones, la reflexión básica y elemental es que el municipio de Ibagué no ha ejecutado los empréstitos en debida forma que se le han aprobado en años anteriores, un ejemplo de estos es el puente de la 60 se iba a financiar con un empréstito de $105 mil millones del año 2020, aún así la solución que ven es pedir más plata, lo hacen con la justificación de una sobras que podrían financiarse de otra manera si la plata no se la robaran”, puntualizó.