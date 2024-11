Personería de Armenia realiza campaña sobre el abandono de adultos mayores

Armenia

En efecto la campaña se denomina “Hijo, No Me Abandones” y busca sensibilizar y prevenir el abandono de los adultos mayores.

La personera de la ciudad, Juliana Victoria Ríos reconoció que cada día son más los adultos mayores que son abandonados en clínicas, hospitales, centros de atención y en ocasiones, en la misma calle por eso implementan la estrategia para llamar la atención de la comunidad de brindar el amor y apoyo.

Alertó sobre que diariamente reciben denuncias en su mayoría por parte de clínicas y hospitales donde informan sobre adultos mayores que ya son dados de alta, pero finalmente los familiares los abandonan.

“Nos encontramos adelantando una campaña en contra del abandono de adultos mayores porque desafortunadamente tenemos que recibir casi a diario en nuestra entidad denuncias en la mayoría por parte de Clínicas y Hospitales de nuestro municipio y también del departamento donde nos informan sobre adultos mayores que ya pueden ser de alta, que ya se encuentran recuperados, pero que desafortunadamente sus familiares no han ido por ellos para hacerse cargo”, manifestó.

Recordó la responsabilidad que tiene la comunidad sobre el cuidado de los adultos ya que muchos tienen red familiar, sin embargo, aducen no tener tiempo ni recursos para la atención.

“Entonces en ese sentido pues la Personería ha emprendido esta campaña para tratar de recordar de generar conciencia en la sociedad y en la ciudadanía frente a la responsabilidad que tenemos del cuidado de nuestros adultos mayores desafortunadamente cuando hacemos seguimiento nos encontramos en que muchas veces si tienen red familiar si tienen familia, pero aducen no, eh, tener el tiempo o no tener los recursos económicos para hacerse cargo de sus abuelos y hay que recordar que esto es una obligación legal, que esto no es una opción, eso no es un querer. Esto es una obligación legal”, informó.

Realizó un llamado al corazón de cada familia para brindar amor, respeto y cuidado.

Agregó: “Está en primer lugar en cabeza de la familia, en segundo lugar en cabeza de la sociedad y por último en cabeza del Estado y frente a nuestros ascendientes frente a nuestros padres a nuestros abuelos, tenemos esa obligación legal de brindar, alimentos, que no se limita únicamente a la comida sino al techo al cuidado al amor”.

Advirtió que desde el año 2017 el abandono de adultos mayores se encuentra tipificado como un delito en el código penal.