Fecha 19 de la Liga colombiana: se definen los últimos clasificados y el punto invisible

Día de definición en la Liga colombiana. Como pocas veces se ha visto desde que se juegan los torneos cortos, resta por concretarse los equipos que se quedan con el punto invisible, los últimos clasificados a cuadrangulares y los dos equipos que descienden, situaciones que hacen que la última fecha sea apasionante, por lo que todos los partidos se jugarán este jueves desde las 7:00 p.m.

Una vez terminen los juegos, a las 9:30 p.m. tendrá inicio el sorteo de los cuadrangulares, donde ya se encuentran clasificados Santa Fe, América, Nacional, Millonarios, Tolima y Once Caldas. Estos mismos clubes lucharán por quedarse con la ventaja deportiva, la cual servirá de desempate en caso de que se presente igualdad en puntos.

Punto invisible

Esta ventaja deportiva la obtienen los dos mejores equipos de la fase regular de la Liga. Tras terminar en el primer y segundo puesto, serán las cabezas de cada grupo y, en caso de que empate en puntos con algún rival, le ganará la posición y clasificará a cuadrangulares.

Así las cosas, América de Cali e Independiente Santa Fe, ambos con 33 puntos, son los que dependen de sí mismos para quedarse con la ventaja. Ambos equipos cierran en calidad de local: los Escarlatas contra Once Caldas y los Cardenales ante Jaguares.

Por su parte, Millonarios y Atlético Nacional irán en búsqueda de dar la sorpresa y quedarse con alguno de los dos primeros puestos. Llegan en el tercer y cuarto cajón, respectivamente, y para hacerse acreedores del punto invisible, deberán ganar sus partidos y esperar que América y/o Santa Fe pierdan. Los Embajadores se juegan esta carta ante Boyacá Chicó (en Villavicencio) y los Verdolagas frente al Deportes Tolima (en Ibagué).

Finalmente, los últimos dos que sueñan, aunque un poco más imposible, con lograr el punto invisible, son Once Caldas (vs. América) y Deportes Tolima (vs. Nacional). El equipo blanco deberá ganar su partido por al menos dos goles de diferencia y esperar que los demás en disputa no triunfen. Entretanto, los pijaos deben ganarle a Nacional por cualquier resultado y que alguno de los líderes pierda, al igual que el resto de contrincantes.

Últimos dos cupos a cuadrangulares

Seis equipos se disputan los últimos dos boletos a la fase semifinal del campeonato. Junior y Deportivo Pasto son los que llegan ubicados en zona de clasificación, por lo que con 28 y 27 puntos, respectivamente, necesitan de sí mismos para ganarse el cupo.

En el caso del Junior, recibe al Deportivo Cali y la victoria, por cualquiera que sea la diferencia, los clasifica. De lo contrario, en caso de perder o empatar, también podrían avanzar a la siguiente instancia, pero dependerá de que los equipos que se encuentran atrás y que tienen opciones, no se impongan ante sus respectivos rivales.

Similar caso para el conjunto nariñense. La victoria ante Patriotas, equipo que lucha por la salvación, los deja en cuadrangulares, mientras que otro resultado los hará depender de que ni Fortaleza (27), Medellín (26), Bucaramanga (25) o Pereira (24), salgan victoriosos.

Por su parte, Fortaleza se mide con Águilas Doradas y necesita que, en caso de ganar, ni Junior y/o Pasto lo hagan mientras que si empata, que el equipo nariñense pierda. Medellín debe ganarle a Envigado y que ninguno de los tres equipos que se encuentran arriba, ganen.

Las situaciones más complicadas las tienen Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira. En el caso de los santandereanos, además de ganarle a Alianza, necesitan que los cuatro equipos que están por encima en la tabla no logren ganar. Además, tendrán que mejorar su diferencia de gol, pues llegan con 0 en este ítem a la definición. Finalmente, los risaraldenses tendrán que golear a La Equidad y que ninguno de los otros equipos en disputa gane.

Descenso

Patriotas, Jaguares y Envigado son los equipos que llegan buscando la salvación en la última jornada. Si bien se creía que el cuadro boyacense ya había perdido la categoría, la regla de los decimales le permitió tomar vida, con un promedio de 0.95. Deberá ganarle a Pasto, que Jaguares pierda con Santa Fe y que Envigado caiga ante Independiente Medellín.

Por su parte, Jaguares tiene un promedio de 1.00, y con el empate frente a Santa Fe se salva si Envigado cae ante Medellín, también partiendo de la regla de los decimales. Finalmente, el equipo naranja, con 1.02, perdiendo contra el DIM mantiene su lugar en la A si Patriotas y Jaguares también caen en sus respectivos duelos.