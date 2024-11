Dibu: “Les habíamos ganado dos veces, es normal que no le caiga bien a los colombianos”

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero de la selección de Argentina, concedió una entrevista con France Football, luego de haber sido galardonado por estos premios como el mejor arquero del mundo, durante la gala del Balón de Oro. En dicho diálogo, el arquero recordó lo sucedido con un camarógrafo colombiano al final del último encuentro de Eliminatorias.

Sobre dicho partido en Barranquilla, donde Colombia se impuso 2-1, Martínez aseguró que recibió insultos de los aficionados durante los 90 minutos y calificó lo sucedido con el camarógrafo al final del juego, como una provocación.

“Los hinchas colombianos me insultaron durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, así que es normal que no les caiga bien. Yo felicitaba a cada uno de los jugadores y el cámara colombiano me seguía riéndose de mí. No lo emitieron por televisión. Entiendo que esté trabajando, pero también tiene que respetarme”, comentó.

Desde dicho partido en Barranquilla, Martínez ha estado ausente con los campeones del mundo, puesto que recibió dos fechas de sanción, perdiéndose los duelos ante Venezuela (1-1) y Bolivia (6-0), en ambos compromiso estuvo Gerónimo Rulli, arquero del Marsella de Francia.

Sobre la sanción, comentó: “he trabajado toda mi vida para estar en la selección. Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí”.

Emiliano Martínez reaparece este jueves con Argentina en la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026, cuando se enfrenten con Paraguay, el juego se llevará a cabo en Asunción.