Centro Comercial de Café de Armenia, abandono, incumplimientos y comerciantes resistiendo

ARMENIA

El noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia lo originamos desde el Centro Comercial del Café ubicado en la carrera 18 con calle 17 esquina frente al CAM en pleno centro de la ciudad y que fue abierto al público en el 2017, pero desafortunadamente está en estado de abandono, deterioro, subutilizado y solo con la ocupación del 15% de los locales comerciales y los comerciantes resistiendo a pesar de las promesas incumplidas de la alcaldía municipal

Emerio Buitrago, comerciante y líder del centro comercial

Pues casualmente nosotros hemos tomado una iniciativa como comerciantes del centro comercial del Café acercarnos a la administración municipal para tener un nuevo criterio en el funcionamiento del mismo centro comercial después de la apertura no ha sido tan exitosa, porque en la parte económica nosotros hemos sido muy afectados en todos los sentidos en la parte administrativa y en la parte de infraestructura, hay obras que necesitan una implementación y un punto muy importante activar el centro comercial del café con la recuperación del espacio público alrededor del centro comercial hay que recuperar todo ese espacio incluyendo el sector de La Placita cuyabra si nosotros hacemos un mejoramiento del centro comercial alrededor tenga el seguro que va a ser un éxito.

Olímpico Cárdenas, comerciante

Es muy triste, es deplorable la situación del centro comercial del café porque soy testigo de muchas mesas que se han hecho de trabajo, pero eso se queda en el papel, pero no vemos al final la ejecución de las palabras que se comprometen la misma administración, en este momento vemos un centro comercial del café en un 10 15% de ocupación, el 80% en un abandono total de la administración, hemos hablado mucho con la con la secretarías del despacho, pero como vuelve repito, solamente es en papel, las promesas los compromisos, pero a la realidad no, no se ha v

isto nada.

Luis Alfonso Olaya comerciante

El centro comercial nació muerto y nos enamoramos del muerto yo aquí estoy y el muerto, pero ahí lo voy toreando, pero es que el problema grave es el entorno el entorno. Yo tengo clientes que no me entran me toca salir a una cuadra a recibirle al equipo como le pagó y lo recibe porque ahora yo no entro tienen la convicción de que aquí es malo y aquí adentro es bueno aquí hay seguridad aquí dentro nunca le ha pasado nada a nadie, aquí no han llegado a atracar el primero porque no lo han hecho pero la gente tiene una concepción por el entorno que tenemos o sea la el antejardín de una casa dice como en la casa por dentro, es decir a la administración le quedó como grande arreglar el ante jardín de la casa.

Marta Inés Martínez gerente de la Empresa de Desarrollo, Urbano de Armenia, Edua

Nosotros administramos el centro comercial del café y producto de un convenio que tenemos con el municipio el canon de arrendamiento acá por cada local a hoy es de 100.000 pesos no se paga administración solamente el canon de arrendamiento y con eso hay que suplir todas las necesidades del centro comercial que son inmensas obviamente la mera seguridad y los servicios públicos acá cuestan un dinero importante que el recaudo que nosotros hacemos, no, alcanza, para cubrirlo, por eso lo hace bienes del municipio como parte de la responsabilidad de este centro comercial el municipio de Armenia obviamente. Asume esa carga esa carga económica de manera mensual.

Marta Inés Martínez, gerente de la Edua de Armenia. Foto: Antonio Londoño Ampliar

Agregó que la cartera del centro comercial del café asciende a más de 300 millones de pesos en este momento cierto cuando es un centro comercial que empezó en mediados del 2017 y con un canon mensual tan pequeñito, pues vea que los meses en mora de muchos son bastantes a pesar de que hay otras personas muy puntuales y todo, pero no es no es suficiente

¿Cuántos locales tiene el centro comercial y cuántos están ocupados?

Nosotros tenemos en el centro comercial 490 locales de esos tenemos arrendados 313 locales. Sí tenemos 102 locales desocupados que son única y exclusivamente para dar cumplimiento de la acción popular y fueron adjudicados y no se han venido las personas a utilizarlos y 75 disponibles tenemos en el momento de esos tenemos locales ancla arrendados. Tenemos cinco de los siete que son tenemos dos importantes que son el que queda sobre la carrera 19, el local ancla más grande que se tiene en el centro comercial y que no ha sido posible alquilarlo porque acá tenemos un problema grave en cuanto a la energía

Contratista incumplió con el Retie

Nosotros no tenemos la certificación RETIE que nos exigen para poder prestarnos al servicio de energía, entonces cualquier sobrecarga que le pongamos al centro comercial puede ocurrir un riesgo desde la administración anterior, se estaba tratando de hacer un contrato para lograr esa certificación RETIE ese contrato se hizo se empezó a ejecutar a través de infraestructura con un contratista que finalmente incumplió finalizando el año y contraer hay una acción judicial por incumplimiento, el año pasado el año pasado por incumplimiento ese contrato. Este año ya obviamente están haciendo nuevamente el proceso con la de para suscribir ese contrato.