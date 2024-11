Buenaventura en emergencia por lluvias. Más de mil personas damnificadas

Buenaventura, Valle del Cauca

Son más de mil personas entre comunidades afrodescendientes e indígenas que están afectadas por las lluvias de los últimos días en Buenaventura, tanto en la zona rural como urbana, según informó la alcaldesa del distrito Ligia del Carmen Córdoba.

“Hoy podemos decir que tenemos más de 1.060 habitantes tanto de la zona rural como urbana afectada por todas las lluvias torrenciales, por las crecientes. Y por supuesto haciéndole el llamado al Gobierno Nacional, a la Unidad de Gestión de Riesgos nacional, porque hoy estamos en una urgencia y las comunidades tanto negras afrodescendientes como indígenas están pidiendo auxilio, porque el agua se les ha llevado a su pancoger, las casas”, expresó la alcaldesa de Buenaventura

Además, con las crecientes del río Escalerete, que abastece el acueducto, se han presentado inconvenientes para prestar el servicio de agua potable, lo cual está generando conflicto y protestas de las comunidades.

“No tenemos cómo mandarle agua a la gente, precisamente por las inundaciones en las crecientes del río Escalerete y esa es otra afectación porque hay conflictos porque la gente no entiende por qué no se le manda el agua”, añadió Córdoba.

Ante esta emergencia, la mandataria está haciendo un llamado al Gobierno Nacional y hoy se reunirá con la dirección nacional de Gestión del Riesgo antes que empeore la situación de emergencia con el Fenómeno de la Niña.

Pero no solo para la atención por inundaciones, sino que pide que se acelere la construcción del acueducto para evitar que la gente se quede sin agua potable.

El balance hasta el momento es de desplazamiento, pérdida de cultivos de pancoger y pérdida total o parcial de viviendas.

Ente las zonas que se han visto afectadas con la creciente de los ríos Calima. San Juan y Dagua, están San Isidro, La Colonia y la esperanza; la cuenca del bajo San Juan, comunidades de Aguaclara, Chachajo y Wounaan.

Y con el rio Dagua se están viendo damnificadas las comunidades entre Cisneros hasta zaragoza.