Arabia Saudita se conecta con Cartagena en pro del turismo y el desarrollo social

En el segundo día del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, la reunión mundial más importante del ámbito, realizada en el Centro de Convenciones de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay fue invitado para expresar unas palabras de agradecimiento por ser escogida La Heroica como sede del evento.

el escenario que convocó a más de 400 visitantes de 36 países delegados de la ONU sirvió para que los proyectos de Cartagena comenzaran a ser parte de la agenda del Reinado de Arabia Saudita.

Dumek Turbay habló con Ahmed bin Aqil al-Khateeb, príncipe de Arabia Saudita y actual ministro de Turismo de uno de los países más ricos del planeta.

en su diálogo, en el que también estuvo Zurab Pololikashvili, secretario general de ONU Turismo, el mandatario de Cartagena aprovechó para agradecer por la escogencia de la ciudad como sede de la edición 122 del Consejo Ejecutivo, hablar sobre el futuro del turismo sostenible en Cartagena e inaugurar canales de cooperación internacional con Arabia Saudita.

ahmed al-Khateeb, además de liderar la industria turística saudí, es el presidente de la Junta Directiva del Fondo Saudí de Desarrollo Social y de las Industrias Militares de Arabia Saudita.

Turbay busca que su administración a través de la Oficina de Cooperación Internacional, la Secretaría de Turismo y Corpoturismo, pueda contar con el respaldo de la monarquía saudí para promocionar a Cartagena y fortalecer el turismo.

este canal de cooperación sería clave para el financiamiento, a través de recursos de cooperación internacional de la economía líder entre los países del Golfo y OPEP, de megaproyectos sociales en Cartagena en sectores como educación, salud, deporte e infraestructura vial.

“es un gran honor y de una grandeza colosal que Cartagena, no solo sea sede de este evento tan importante, sino contar con la presencia de la realeza saudí y del secretario general Pololikashvili. Estamos seguros que este apoyo internacional se logrará y trascenderá para el desarrollo integral de Cartagena. Cartagena no es dos no tres. Pero para ser una superciudad unida, sin brechas ni desigualdades, la cooperación internacional será una herramienta clave”, expresó Dumek Turbay.