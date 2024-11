Organizaciones ambientales advierten contaminación de los ríos por crecientes

Cúcuta

Las organizaciones ambientalistas del norte de Santander envían un mensaje de alerta a las autoridades para mantener los controles en las zonas aledañas a los afluentes y evitar nuevas afectaciones.

Afirman que los daños ocasionados por las crecientes se deben a la falta de restricciones a la tala de árboles y a la construcción en las riberas con anterioridad.

“Hemos tenido problemáticas anteriores en las que han sido forestadas partes altas, eso genera inundaciones porque no se tiene ese control, entonces la invitación es a que lo hagan y a las comunidades a que respeten las rondas del río, que no se asienten allí porque el río cobra su cauce y en estos momentos vemos esta situación, que las comunidades no han respetado las rondas del río y él lo que hace es reclamar su propiedad y afecta al pequeño campesino que siembra arroz u otros cultivos” dijo a Caracol Radio, Carlos Gómez, representante legal de la Fundación Planeta Vivo.

Les preocupa los altos niveles de contaminación a los que se exponen los afluentes ya que recogen todos los desechos que son abandonados en las orillas por turistas y habitantes de la zona y que durante las crecientes, terminan nuevamente dentro del cauce.

“Ayudan que recupera su caudal, pero afecta en que recoge todo el mugre que hay en los diferentes sectores, y eso afecta la fauna del río, porque es demasiada la basura que cae, por lo menos en este caso en el río Zulia cuando se presenta esta temporada de lluvias, porque hay muchas cosas a su alrededor, recupera el caudal pero se contamina muchísimo” puntualizó Gómez.