La Casa del Teatro Nacional recibe a la “Señorita X” una pesadilla hecha teatro

Teatro

La idea original de Xiomara Galeano llega a las tablas de la Casa del Teatro nacional con “Señorita X”, la obra donde la comedia de terror y el lenguaje expansivo, con algo de Inteligencia Artificial, será el vehículo para llegar a paisajes inolvidablemente “Aterradores”. Dirigida por Bernardo García y Carlos Ruge quien se encargó de la dramaturgia y se basó en hechos reales.

Xiomara Galeano quien tiene la idea y es protagonista, sobre volverla obra dice a Caracol Radio, “soy sobreviviente a quemaduras y víctima de abuso, he encontrado en el arte un refugio y convoco a Bernardo García y Carlos Ruge, buscamos la manera de tener una obra en términos narrativos, dramatúrgicos y de puesta en escena efectivos, no panfletaria, no frontal y dijimos listo, vamos por la comedia de terror y el lenguaje expandido, para contar las sensaciones de las personas y que sea infalible en el cerebro y corazón de la gente”.

Sobre la escritura de “Señorita X” Carlos Ruge complementa, “Xiomara me llama y me dice que quiere que le escriba una obra sobre 2 acontecimientos puntuales que le pasaron, uno fue víctima de una violación por parte de un ex amigo de ella y otro acontecimiento grave que le pasó, fue que tuvo un accidente y se quemó el 30% de su cuerpo y ella quiso volverlos una obra de teatro. Xiomara tuvo el impulso de grabar notas de voz en los momentos que quería expresarse y eso me sirvió como insumo infinito para meterme en las emociones de ella”.

La obra es protagonizada por Xiomara Galeano y Bernardo García y encontramos que la “Señorita X” será víctima de dos acontecimientos traumáticos que marcarán su vida para siempre, El Señor Y será quien narra, acompaña y en algunas ocasiones será hasta victimario de las tragedias que le ocurren a la Señorita X, y se presenta en la casa del Teatro Nacional los miércoles de noviembre. Más información y entradas en la pagina web del Teatro Nacional.