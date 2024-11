Gobierno decreta por un año situación de desastre por lluvias

Colombia

El gobierno expidió el decreto que oficializa la declaratoria de desastre por las emergencias generadas por lluvias y que afectado principalmente a chocó y La Guajira.

El documento, firmado por el presidente Gustavo Petro, establece que la emergencia será por 12 meses y que tendrá como eje central la reubicación y reconstrucción de viviendas en las zonas críticas.

En ese sentido asegura que las obras de reconstrucción de viviendas afectadas en la emergencia no requerirán expedición de licencias urbanísticas y que el Ministerio Hacienda deberá garantizar que el fondo nacional de gestión del riesgo cuente con recursos suficientes para atender la crisis.

“Mientras esté vigente la situación de desastre y previa evaluación de daños y análisis de necesidades que adelante el respectivo municipio y con observancia del Plan de Acción Específico, las obras de reconstrucción de viviendas, equipamiento, y establecimientos de comercio, o infraestructura agropecuaria que hayan sido afectadas en virtud de los hechos que motivan la presente declaración de desastre, no requerirán la expedición de licencias urbanísticas”, explica el documento.

#POLÍTICA El Gobierno Nacional expidió el decreto que declara la emergencia de desastre en Colombia por 12 meses para atender la situación por lluvias. El fondo nacional de gestión del riesgos manejará los recursos que inicialmente serán por 1.7 billones de pesos.

En los 12 meses de la emergencia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo será la encargada de elaborar el plan de acción especifico para la reconstrucción de todas las áreas afectadas.

Buscaremos soluciones estructurales y de largo plazo: Presidente Petro en Chocó

A su llegada a Chocó, para liderar el Puesto de Mando Unificado (PMU) el presidente Gustavo Petro se refirió a la tarea que tiene el gobierno para atender la emergencia que afecta a más de 30.000 familias como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan a esa región del país.

“Lo que me interesa no es solamente entregar unas primeras ayudas, generalmente la atención de desastres en Colombia ha consistido en eso y no se dan soluciones estructurales de más largo plazo para que no se vuelva a repetir la tragedia (…) van de desastre en desastre, cada vez peores.

El jefe de Estado aseguró que, inicialmente, los 1.7 billones de pesos anunciados por el director de la UNGRD tendrán como prioridad la reubicación de las familias en zonas de alto riesgo.

“Vamos solucionar a través de reubicaciones en las zonas de alto riesgo la población. La reubicación de un caserío, de un barrio, de un núcleo poblacional que está en alto riesgo es fundamental, porque en general lo que pide la población, se entiende, es seguir viviendo ahí. Entonces hay que construir un muro, hay que construir alto costo, unas obras de ingeniería que la experiencia nos muestra, porque la naturaleza cada vez es más violenta contra la vida, construir sobre el agua, construir contra el agua como en Bogotá, no sirve, porque el agua va a recuperar su espacio con su fuerza” dijo.

Sobre este pro eso dijo que debe ser una solución real, comparándolo con la reubicación de viviendas en San Andrés y Providencia tras el paso del huracán.

#NACIONAL. A su llegada a Chocó para liderar el PMU en atención a la emergencia por lluvias, el presidente aseguró que la prioridad del gobierno será la reubicación de las zonas de alto riesgo. Además volvió a llamar la atención de las autoridades locales asegurando que los mapas de alto riesgo de Colombia no existen.

Finalmente, el presidente volvió a llamar la atención de las autoridades regionales asegurando que los mapas de alto riesgo de Colombia no existen.