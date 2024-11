¿Cuánto vale la entrada a playa Cristal Santa Marta? Tiempo de recorrido desde Santa Marta

La región Caribe colombiana se ha destacado por sus espacios naturales como playas. Estas han convertido a esta región como una de las más apetecidas por los turistas. Algunas de las ciudades que resaltan por su amplia oferta turística de playa son:

Barranquilla

Cartagena.

Santa Marta.

Esta última ciudad posee dentro de su territorio una de las reservas naturales más importantes del territorio nacional, la cual se destaca por ser un espacio de culto y relajación. Sus playas con mares, color turquesa, arena blanca y clima agradable lo convierten en un espacio óptimo para la desconexión con la cotidianidad. También conocida como Playa del Muerto, Playa Cristal es famosa por sus aguas cristalinas, arena blanca y el paisaje montañoso que lo rodea. En esta nota le contamos un poco más sobre esta playa, como llegar y cuál es su costo de entrada.

¿Cuáles son las características de Playa Cristal?

De acuerdo con portales web especializados en turismo y blogs viajeros como Tripadvisor y Travel Grafía, Playa Cristal se encuentra ubicada dentro de los límites del Parque Nacional Natural Tayrona. Se encuentra a una distancia de 30 kilómetros de la ciudad y se ha catalogado como un destino ideal para conectarse con la naturaleza.

Para llegar hasta esta playa desde la ciudad de Santa Marta es necesario llegar hasta la entrada del parque en el sector Palangana. Al pasar la taquilla en la entrada, se debe seguir derecho por la zona demarcada que lleva hasta el mirador de la Playa 7 Olas, hasta llegar al embarcadero de la Playa Neguanje. En este punto, es necesario tomar una lancha que lo dejara justo en la playa.

Cabe resaltar que este sector del parque no cuenta con transporte público y gran parte del camino se encuentra sin pavimentar. Las mejores opciones para llegar hasta esta playa es con su vehículo propio o por medio de un tour organizado con transporte incluido. Igualmente, esta playa no cuenta con hospedaje ni zonas de camping por lo que no es posible pasar la noche en el lugar.

¿Cuál es el costo de entrada a esta Playa?

Al estar dentro de los límites de un Parque Nacional Natural, esta playa se atiene a los requisitos y costos de entrada de este mismo que se encuentran estipulados en el portal web de Parques Nacionales Naturales:

Entrada de Visitantes:

Nacional, extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN mayor de 6 y hasta los 25 años: $24.500 COP en temporada baja y $27.500 COP en temporada alta.

$24.500 COP en temporada baja y $27.500 COP en temporada alta. Nacional, extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN mayor de 25 años: $33.000 COP en temporada baja y $39.000 COP en temporada alta.

$33.000 COP en temporada baja y $39.000 COP en temporada alta. Extranjero no residente en Colombia ni miembro de la CAN: $73.500 COP en temporada baja y $87.000 COP en temporada alta.

$73.500 COP en temporada baja y $87.000 COP en temporada alta. Nacidos en Santa Marta mayores de 6 y hasta los 25 años: $12.500 en temporada baja y $27.500 en temporada alta

$12.500 en temporada baja y $27.500 en temporada alta Nacidos en Santa Marta mayores de 25 años: $16.500 COP en temporada baja y $39.000 en temporada alta.

Vehículos: