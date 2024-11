Rock al Parque: Más de 17 mil colados en jornada extendida de operación de Transmilenio

Bogotá

Durante el fin de semana varios ciudadanos se quedaron sin transporte después de salir de dos grandes eventos realizados en la ciudad de Bogotá.

El domingo, más de 30 mil personas quienes asistieron durante la noche de este domingo al partido entre Millonarios y Pereira en el Estadio El Campín, se quedaron sin medios de transporte para regresar a sus casas, debido a que no se extendió el horario de TransMilenio para la finalización del partido.

De igual forma, asistentes al festival rock al parque aseguraron presentar altos tiempos de espera en las estaciones de Transmilenio.

Desde la empresa Transmilenio aseguraron que más de 21 mil asistentes al festival rock al parque fueron movilizados tras salir del último día del evento.

“Tuvimos cerca de 3.260 validaciones en los dos componentes. Sin embargo, con los despachos de buses totalmente llenos movimos más de 21.000 asistentes de este evento, por lo tanto tuvimos un alto índice de evasión que nos dificultó la operación principalmente en las estaciones”, aseguró María Fernanda Ortiz, Gerente General de TRANSMILENIO S.A.

Varios concejales se pronunciaron frente a esta situación

El concejo de Bogotá pide a la administración de Carlos Fernando Galán celeridad para la implementación de la estrategia “Bogotá 24 Horas”, que busca promover el uso eficiente de la infraestructura urbana, activar zonas productivas en la noche y fomentar la consolidación de una ciudad segura.

Esto después de las denuncias realizadas por los ciudadanos por la falta de transporte público para llegar a sus casas luego de salir de estos eventos realizados en la capital.

“Este fin de semana fue el fin de semana de la improvisación en Bogotá dos eventos grandes rock al parque y partido de fútbol en el estadio del Campín y no hubo servicio de Transmilenio. Si es así la improvisación, cómo será si Bogotá fuera 24 horas que ha sido una de las peleas que se han dado aquí en el concejo de Bogotá”, afirmó la concejal Diana Diago.

Asimismo, el concejal Juan Daniel Oviedo aseguró que es necesario que la administración tenga en cuenta esta estrategia para así garantizar la calidad del servicio de transporte para los ciudadanos.

“Lo que nos molesta muchísimo es que se diga que primero hay que hacer una política pública para saber de dónde vamos a sacar la plata y segundo, que la ciudad no sea capaz de entender que tacañar con el despacho de buses y con las frecuencias y con las rutas del sistema integrado de transporte público simplemente por no hacer crecer el déficit del fondo de estabilización tarifaria que requiere una decisión de fondo distinta. Se necesitan actitudes creativas y sobre todo que se entienda que prestar un buen servicio de transporte”, expresó el concejal.

Sin embargo, el concejal Juan David Quintero manifestó estar en desacuerdo con el gran número de colados que se registró durante el fin de semana en el sistema de transporte Transmilenio.

“Lo que pasó la noche de ayer es absolutamente lamentable. Premiamos a los colados. Bogotá tiene que defender y tiene que recuperar la autoridad y el orden. No es posible que cuando el sistema Transmilenio se amplía y moviliza cerca de 21.000 ciudadanos, 17.740 sean colados. Si en esta ciudad no entendemos que la cultura ciudadana es esencial para la vida en armonía, pero sobre todo la autoridad que hemos perdido, no vamos a poder ni recuperar el sistema de transporte, ni hacer eventos como Rock al Parque, ni hacer el picnic, ni ningún otro”, aseguró.

Finalmente, desde el distrito informaron que es la primera vez que el sistema Transmilenio ofrece este servicio ampliado para la evacuación del último día del Festival Rock al Parque.