Alcalde dice que salí a ganar reproducciones para no responder: afectada en Cartagena

La ciudad de Cartagena se encuentra en el centro de una controversia tras las denuncias de una turista cucuteña, Descire Díaz, sobre cobros excesivos por parte de taxistas locales.

Díaz, quien viajó a la ciudad para celebrar su aniversario de bodas, relató su experiencia en el programa 6AM de Caracol Radio.

Llegada complicada al aeropuerto

Según Díaz, al llegar al aeropuerto de Cartagena el 9 de noviembre, ella y su esposo se encontraron en una situación complicada debido a las fuertes lluvias que habían inundado la ciudad. Al intentar tomar un taxi hacia su hotel en Bocagrande, fueron informados por un coordinador de taxis que no había vehículos disponibles para esa zona debido a las inundaciones y que debían esperar una hora. “el señor sí nos manifestó que en el momento no estaban yendo a BocaGrande porque estaba supremamente inundado y pues no estaban yendo hacia esa zona, que esperara una hora para que él me pudiera buscar un carro”, afirmó la afectada.

Tarifas exorbitantes y negociaciones

Depués de esperar, la situación no mejoró. Díaz explicó que una agente de policía intervino cuando otro turista se quejó de que le estaban cobrando más de lo debido. Al investigar, Díaz decubrió que la tarifa oficial para su destino era de $27.000 COP, pero los taxistas exigían 100.000 COP.

Descire y su esposo intentaron negociar con varios taxistas, pero todos pedían tarifas exorbitantes. Finalmente, indignada, Díaz decidió grabar un vídeo mostrando la situación.