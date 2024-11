Play/Pause El Pulso del Fútbol, 12 de noviembre de 2024 45:04 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la actualidad de la liga colombiana y el nivel de Junior de Barranquilla. César dijo: “La sensación general que hay es que los equipos tienen miedo y no se atreven. En los partidos de ayer no hubo muchas llegadas. Por lo menos en el de Junior, Farias no puso a Bacca y tuvo mucha posesión en Manizales”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Farias se los come a cuento diciendo que tuvo la mayor posesión en Manizales ante Once Caldas. Junior lleva un gol como visitante en la era Farias, y sabemos que está entre los ocho por los tres puntos que le dieron en lo que pasó con Nacional”.

