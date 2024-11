Alcalde de Cartagena responde a denuncia de turista cucuteña sobre presunto abuso

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció sobre el reclamo de una turista cucuteña que denunció un supuesto sobrecosto en el cobro de una carrera de taxi en la ciudad. La denuncia, realizada a través de redes sociales, causó revuelo y se volvió viral, generando reacciones entre ciudadanos y autoridades locales.

En entrevista con Caracol Radio, el mandatario expresó su desacuerdo con la actitud de la turista y defendió el buen nombre de la ciudad, asegurando que “en Cartagena y en cualquier lugar hay la posibilidad de que tu estancia no sea como tú quieres. No estamos de acuerdo en que los visitantes se vean afectados, pero los hechos deben denunciarse por los canales establecidos”.

Turbay dijo que la administración tiene dispuesto un sistema consolidado de atención para turistas que pueden utilizar en caso de sentirse afectados. “No puedes maltratar el buen nombre de la ciudad por ese hecho, por muy turista que seas, no tienes derecho a atropellar a la ciudad”, afirmó el alcalde, ya que, según él, la turista denigra de Cartagena de manera injusta.

Asimismo, el mandatario afirmó que, tras conocer el caso, se realizaron esfuerzos para tomar medidas en torno a la denuncia, pero no hubo colaboració de la afectada. “Si te pasa algo que no es agradable, utiliza los conductos, los procedimientos, pero no te metas con la ciudad porque no lo vamos a aceptar”, dijo el mandatario.

Por último, el alcalde recordó a todos los visitantes los canales de denuncia establecidos en Cartagena para resolver incidentes. Indicó que la ciudad cuenta con un Centro de Atención Turística y personal capacitado en diferentes dependencias para brindar apoyo ante cualquier inconveniente. “Siempre seremos un buen destino. Si hay algo que resolver, lo hacemos, pero no podemos permitir que, por un hecho aislado, se hable mal de Cartagena”, concluyó Turbay.