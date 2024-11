Rafael Dudamel recibe fuerte sanción de Dimayor, tras severa crítica contra el arbitraje

Rafael Dudamel, entrenador del Atlético Bucaramanga. (Photo by Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

¡Severas sanciones contra el Atlético Bucaramanga, tras el polémico duelo ante Boyacá Chicó por Liga! La Dimayor publicó este viernes 8 de noviembre su resolución correspondiente a la jornada 17 del fútbol colombiano y allí se dieron a conocer las severas sanciones contra Rafael Dudamel y Fabián Sambueza, luego de las críticas realizadas contra el arbitraje del partido disputado en La Independencia de Tunja.

Dudamel estalló ante los medios de comunicación

En primera instancia, el Comité Disciplinario decidió: “Sancionar al señor Rafael Dudamel, director técnico del registro del Club Atlético Bucaramanga S.A. (“Atlético Bucaramanga”) con suspensión de un (1) mes y quince (15) días para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Lo anterior se debe a que Dudamel, durante la rueda de prensa posterior a la derrota con Chicó, sentenció: “Es el día de mayor frustración en mi carrera, siento una vergüenza ajena por lo que se ha vivido en Tunja, el daño que se le está haciendo el arbitraje al fútbol colombiano es tremenda. Hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia el fútbol colombiano a partir de hoy: Wilmar Montaño, el árbitro principal, y el que estaba al frente de VAR, Keiner Jiménez. No se puede olvidar nunca después de lo que hemos vivido hoy y no se van a poder olvidar nunca porque lo que han hecho ha sido vergonzoso, han atentado contra nuestra carrera, nuestra familia, han atentado contra la inversión de los dueños de equipos, han atentado contra la moral, la dignidad, los valores de todo lo que es el fútbol colombiano”.

Y complementó: “Vergüenza les debe dar a estos tipos (los árbitros), llegar a su casa y mirar a la cara a sus hijos, si es que tienen, sin moral, sin vergüenza alguna. No sé cómo pueden llegar a su casa y mirar a sus seres queridos, que deben sentir pena por estos individuos”.

Sambueza se pronunció en redes

Respecto al jugador, se determinó: “Sancionar al señor Héctor Fabián Sambueza, jugador del registro del Club Atlético Bucaramanga S.A. (“Atlético Bucaramanga”) con suspensión de cinco (5) fechas y multa de diecisiete (17) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

En el caso de Sambueza, que no acudió a la rueda de prensa, sus críticas las hizo a través de una historia de Instagram en la que escribió: “Un árbitro se puede equivocar porque es un ser humano, pero los burros del VAR no. Nadie los presiona y están sentados mirando las pantallas. No sé qué es peor, si estos brutos o los que le enseñaron a manejarlo y a interpretarlo. Hoy nos eliminó la parte oscura del fútbol, la que nadie investiga”.

Tanto el entrenador venezolano como el atacante argentino incurrieron en la infracción del numeral 2 del artículo 72 del CDU de la FCF. Ahora bien, en el comunicado se aclara que ambos pueden presentar el recurso de reposición para bajar la pena impuesta.

A raíz de lo anterior, tanto Rafael Dudamel como Fabián Sambueza se perderán el cierre de la fase regular de la Liga 2024-II, es decir que no estarán disponibles para los partidos ante Fortaleza en el Américo Montanini (9 de noviembre) y Alianza FC en el Armando Maestre (fecha por definir).

Vale aclarar que el Atlético Bucaramanga tiene una mínima chance de meterse a los cuadrangulares finales del segundo semestre, en caso de ganar los ya mencionados compromisos ligueros y que los cuatro equipos que están por encima suyo fallen en sus respectivos duelos. Es una posibilidad minúscula, pero no deja de ser viable. Así pues, en caso de concretar el milagro, Dudamel y Sambueza se perderían los seis partidos siguientes y el eventual cruce de la final.