Jhon Jader Durán sobre las críticas: “Yo no trabajo para acostumbrar a nadie”

Jhon Duran of Aston Villa . (Photo by James Baylis - AMA/Getty Images) / James Baylis - AMA

Jhon Jader Durán ha sido una de las gratas revelaciones en este inicio de temporada. tanto para Selección Colombia como el Aston Villa. Sus goles y personalidad han llevado a Durán a ser uno de los mejores delanteros en el viejo continente con el club inglés en el incio de la temporada.

Con los Villanos registra 8 goles en las tres competiciones en las que ha actuado y se ha vuelto una gran variante desde el banco. Incluso con el combinado nacional viene de marcar en la victoria cafetera ante Chile.

En su más reciente entrevista con ESPN, el delantero antioqueño habló sobre la mentalidad que lo mantiene al más alto nivel y sobre su personalidad en el campo de juego. “En Colombia estamos acostumbrados a otro tipo de mentalidad, que están acostumbrados a otro tipo de personas y cuando uno es seguro de sí mismo, ahí es cuando llegan los ataques”.

A muchos no les gusta como soy

Durante los partidos y las actuaciones por fuera del terreno de juego, para nadie es un secreto que Durán es diferente a varios jugadores. “Así este, en un mal momento del mundo, o lo que sea, voy a seguir siendo la misma persona, igual de directo e igual de confiado” Sentencio.

Sobre las críticas: En Colombia estamos acostumbrados a otro tipo de mentalidad, a otro tipo de personas. Y cuando salen personas seguras de sí mismas, bueno, ahí llegan los ataques de todos lados, siempre he sido igual, digo las cosas a quién se las tengo que decir y cómo se las tengo que decir. No le gusta a muchos y ese no es mi problema, pero yo soy así y voy a seguir siendo así, esté en un mal momento o esté en un buen momento”.

Personalidad: “A los que no me conocen, los invito a que me conozcan, hablar de afuera es muy fácil y bueno, yo sigo siendo el mismo niño que comparte con mi familia, mis amigos y los logros y el dinero no es lo que vale”.

Pertenecer al combinado nacional: “En la selección estoy viviendo un sueño, compartiendo con grandes jugadores que han jugado mundiales y han sido campeones de todo tipo de competencias. Estar ahí para la edad que tengo es muy importante tanto para mí como para mi familia”

Relación con Falcao: “Hay que trabajar y compararme a mí con Falcao es una locura, porque él ha hecho mucho y yo muy poco, quiero sobrepasarlo, porque ha hecho cosas muy grandes para el país, es una persona intachable y no hay comparación con ese caballero, y recibir sus enseñanzas cuando me llamó a su cuarto fue muy importante. Estoy muy agradecido con él y aún comparto mensajes con él, quiero que quede esa amistad para toda la vida”.

Objetivos con la Selección: “Seguimos trabajando, todos estamos contentos y el objetivo es llegar al Mundial, queremos estar ahí, que es lo más importante”.

Aston Villa: “Contento por todo lo que está pasando, sigo trabajando en el equipo que es lo más relevante y para estar donde estamos tenemos que trabajar, es normal la fatiga y el cansancio, pero tomamos un descanso y seguimos porque lo colectivo está increíble, hace mucho tiempo no estábamos en Champions y queremos seguir en la cima”.

Mentalidad: “Yo no trabajo para acostumbrar a nadie, yo trabajo para mí y para mi familia, si se da el momento está bien, pero cuando no, pues que todo el mundo esté igual, trabajo para los malos momentos, porque así es la vida”.

Viniendo desde el banco: “Hay que aprender a comportarse como una persona más de la plantilla, porque varios hemos iniciado bien y hay que estar de acuerdo con la situación”

Duelo de colombianos en la Premier

Aston Villa enfrenta al Liverpool de Luis Díaz. El juego se llevará a cabo en Anfield este sábado, dando inicio a las 3:00PM, hora colombiana, un horario poco tradicional para los partidos de Premier. El minuto a minuto del encuentro podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.