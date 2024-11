Isabella Alzate Duque, la estudiante con mejor puntaje ICFES en Norte de Santander

Cúcuta

Con un puntaje de 473 sobre 500, Isabella Alzate Duque del Colegio de la Presentación Santa Teresa Cúcuta ocupó el primer lugar a nivel departamental en las Pruebas Saber 2024. Además, está entre las 10 mejores estudiantes a nivel nacional.

“Cuando iba en el carro con mis papás me enteré que había sacado ese puntaje. Cuando lo vi fue un shock total, la verdad no me esperaba ese resultado” dijo Isabella, quien además contó, que en ese momento no sabía que su excelente rendimiento en estas pruebas la escalonaba en el ranking de los 10 mejores en Colombia.

“Me enteré al día siguiente que había sido el mejor puntaje del departamento porque una amiga me compartió el top global y quedé muy impactada” dijo la estudiante visiblemente orgullosa. Agregó que “a mi me gusta ir paso a paso y ahora pienso en que me pueda ir muy bien en la universidad. Quiero estudiar Administración de Negocios Internacionales. Pienso estudiarlo en Bogotá”.

Por su parte Maryen Delgado Otálora, coordinadora de la institución, resaltó que este es el resultado de todo el esfuerzo y la entrega tanto de los docentes como de los estudiantes que hacen parte del Colegio de la Presentación Santa Teresa. “Estamos muy felices por estos resultados, es un trabajo arduo que se viene preparando desde noveno grado con los pre-saberes. Isabella ha participado desde noveno, décimo y once en esta formación y al final vemos ese resultado”. Continúo contando que para ella fue una noticias muy especial “pues fui su docente en grado primero”.

Sin embargo, Isabella no fue la única de la institución que se destacó por su puntaje. Gabriela Arango y María Alejandra Paris obtuvieron una puntuación superior a los 400/500.