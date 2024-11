Emiliano Denis tras la polémica ante Bucaramanga: “Estaba indignadísimo con el árbitro”

El partido entre Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga, que terminó con empate agónico para los boyacenses por 1-1, generó mucha controversia, sobre todo en el equipo santandereano, pues con este resultado quedaron sin posibilidades de clasificar a cuadrangulares. Las reacciones por parte del entrenador, Rafael Dudamel, así como de jugadores como Fabián Sambueza, fue a rabiar cuestionando lo hecho por el árbitro.

En diálogo con El VBar Caracol, el arquero del conjunto boyacense, Emiliano Denis, se refirió puntualmente a la jugada en la que se anuló el gol al Bucaramanga al 90+6′ por falta de Andrés Ponce sobre el portero. El uruguayo defendió que en el momento del contacto se encontraba con la pelota entre sus manos y criticó al árbitro Wilmar Montaño por no haberla sacionado en un primer momento, además de señalarlo de mentir por lo que dijo dentro del campo.

“Yo la leo, para mí, tengo sujetado el balón, cuando el juez da gol. Yo no podía creerlo, le decía que no podía ir al VAR, que tenía que darla él. Qué necesidad de ir al VAR cuando la falta es clara. Acá si el balón está tomado por las manos y te la sacan, es falta”, dijo inicialmente.

Uno de los argumentos que dejó el uruguayo tuvo que ver con que Ponce le cabeceó su mano, por lo que le hizo mover su mano izquierda y el balón terminó dentro del arco.

“La imagen tampoco deja ver. Yo tengo el balón ahí, ¿es transparente mi mano? Si yo mismo la meto la pelota, el último toque se la doy yo porque se lleva la mano puesta. Es gol en contra, él me cabecea la mano, la falta es clara. Te lo digo que estoy en primera persona. Llegamos juntos los dos, yo dudo, pero yo llego primero y la meto en contra, porque me cabecea mi mano, mi mano no es transparente, me cabecea la mano. La pelota la meto yo”.

Respecto a su reacción con el juez central, que lo llevó a ganarse la amarilla, indicó: “Me lo quería comer y me salvé de la roja, porque sabía que la tenía garrada y me decía que no. Él tiene que estar convencido también, muy convencido no estaba, estaba mintiendo, a todos, a mí y al de Bucaramanga”.

Finalmente, con la complicación en el descenso, se mostró tranquilo. “Hay que estar tranquilo, el campeonato no fue bueno. Tuve la mala suerte de lesionarme, pero es difícil y hay que estar tranquilo. De los tres equipos que pelean el descenso somos el que está dependiendo de nosotros”.