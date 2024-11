Con la salvación del Deportivo Cali, ¿Qué equipos siguen comprometidos con el descenso?

Deportivo Cali, tras un año intenso y de mucho estrés para sus aficionados, se aseguró su permanencia en la máxima división del fútbol colombiano. Los vallecaucanos, que no estarán en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, tampoco tendrán el riesgo de marcharse a la B.

Con el Azucarero salvado, cuatro clubes del país continúan su lucha por no descender. A falta de dos partidos para terminar el Todos Contra Todos, el panorama no es el más óptimo para tres equipos, aunque todavía no hay nada definido.

Patriotas está en el fondo del descenso con un promedio de 0.88, junto a ellos desciende en este punto Envigado también, con un promedio de 1.00; Jaguares tiene el mismo promedio de 1.00; sin embargo, le gana la posición por haber hecho más puntos en la Reclasificación del 2024. Muy cerca de la salvación está el Boyacá Chicó, con un promedio de 1.03.

¿A cuánto pueden aspirar los equipos a mejorar su promedio?

Teniendo en cuenta que restan dos partidos, a lo máximo que podrían aspirar a mejor el promedio los cuatro equipos en disputa, teniendo en cuenta los puntos y partidos que han disputado, es:

Patriotas: 1.00

Envigado: 1.03

Jaguares: 1.03

Chicó: 1.08

Teniendo en cuenta lo anterior, Jaguares y Boyacá Chicó son los únicos equipos que dependen de sí mismo para salvarse del descenso. En el caso de los boyacenses, les bastaría con ganar un solo partido para asegurar la categoría.

Juegos restantes

Fecha 18

Domingo 20 de noviembre

[2:00PM] Patriotas Vs. Tolima

[4:10PM] Envigado Vs. Cali

[4:10PM] Jaguares Vs. Alianza FC

[6:20PM] Águilas Doradas Vs. Chicó

Fecha 19

Por definir

Pasto Vs. Patriotas

Chicó Vs. Millonarios

Medellín Vs. Envigado

Santa Fe Vs. Jaguares