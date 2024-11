No debo rendir cuentas: Bolívar sobre campaña de desprestigio a medios

Gustavo Bolívar. (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

En las últimas horas, un video ha puesto en el foco al director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien hace referencia a una campaña de desprestigio que estaría afectando a medios de comunicación como Caracol, RCN y la revista Semana.

¿Por qué una conversación privada llegó a Semana y fue publicada por la revista? https://t.co/Ti4VQCBHnP — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 7, 2024

Según Bolívar, una estrategia planeada desde el gobierno habría logrado disminuir el consumo de contenidos de estos medios por parte de la ciudadanía.

El director del DPS comenta sobre el cambio en las comunicaciones del Gobierno, destacando que los “influencers” han ganado credibilidad y que la gente estaría optando por informarse a través de estos canales.

Sobre un video que publica Semana en el que digo que las campañas de desprestigio contra el gobierno han sido terribles:

1. Es una conversación absolutamente privada

2. No debo rendir cuentas por lo que digo en privado.

3. Cómo llega a manos de un medio una conversación 100%… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 7, 2024

“Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN, Semana, han dado resultado”, expresó Bolívar.

Tras la filtración del video, el director del DPS, reconoció la autenticidad de la grabación y aclaró que se trataba de una conversación privada.

“Es una conversación absolutamente privada. No debo rendir cuentas por lo que digo en privado. Cómo llega a manos de un medio una conversación 100 % privada, que ni publiqué nunca ni he autorizado a publicar. He sido absolutamente respetuoso con los medios y lo seguiré siendo”, aseguró.