La radiografía de la violencia contra menores en Colombia

EL DATO DE JOSE ANDRES

Más de 230 personas expertas, alrededor de 60 organizaciones de la sociedad civil, actores gubernamentales, organismos internacionales y especialistas en protección infantil entregaron al ICBF un documento de 23 páginas con recomendaciones al Estado colombiano para intentar frenar la violencia contra menores.

El documento propone al Estado cuatro recomendaciones: prevención del castigo físico y tratos crueles; protección para menores afectados por el conflicto armado; sancionar las violencias sexuales; y una estrategia para el fortalecimiento de la familia.

“Necesitamos una política pública que contenga recursos y englobe aristas que incluya las violencias contra la niñez para poder acoplar este flagelo desde la comunidad, desde la familia y para ello se requiere que sea política pública del Estado y se requiere que haya inversión clara, contundente y continuada” (…) “En el campo específico de las violencias contra la niñez no tenemos una política pública, tenemos un plan y el plan cambia generalmente de un gobierno a otro, las políticas públicas son permanentes”, dijo a Caracol Radio Luz Alcira Contreras, miembro de Alianza por la niñez colombiana.

Cifras de violencia contra menores prende alarmas

En el documento se advierte que durante la vigencia 2023 se reportaron 6.369 casos de violencia intrafamiliar contra niñas y niños, es decir más de 17 casos diarios.

Según datos de la Unidad de Víctimas, a corte del 31 agosto de 2024, se registran 1.842.272 niñas, niños y adolescentes como víctimas del conflicto armado.

Datos de Medicina Legal en lo que va corrido del año, de enero a septiembre de 2024, se registraron 13.420 exámenes por presunto delito sexual contra menores. Asimismo, datos del Ministerio del Interior reportan que entre 2021 y 2023 se registraron 1.756 casos de trata.

A propósito de los delitos contra menores, las organizaciones sociales celebraron que se haya caído el artículo de la reforma a la justicia que proponía otorgar beneficios a quienes cometan delitos contra menores.

“No puede haber negociación, no puede haber búsqueda de la no impunidad con más impunidad, en ese sentido es muy importante que realmente se pueda atender de forma especializada a quienes son víctimas de abuso sexual y explotación sexual no hay que separarlos de su entorno o su familia, hay que separar al agresor y sancionar de manera ejemplar las violencias sexuales. En el país existe en la ley suficiente para aplicar hasta 60 años a quienes cometen delitos contra niños y niñas sin rebajas de penas y subrogados de ley”, insistió Luz Alcira Contreras.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de las 24 alertas tempranas emitidas durante el 2024, en 22 se identificaron riesgos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.

Por ejemplo, la alerta temprana 015-24 advierte un grave riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización a los niños, niñas, adolescentes residentes en los municipios de Íquira (Huila) y Páez (Cauca), algunos de ellos con pertenencia étnica indígena.

Prevención en entornos digitales

Esta semana, tres fondos de inversión que actúan como ONG y que participarán de la Conferencia Ministerial Mundial, presentaron un informe en el que aseguran que, durante el 2023, se realizaron 36 millones de denuncias de material sospechoso de abuso sexual infantil en todo el mundo.

En Colombia, se ha visto un incremento del 128% en los casos de explotación sexual en línea y un 149% en las denuncias de vulneraciones y amenazas hacia menores.

“Sabemos que en Colombia hay más de 200 mil informes, el 80% son de acosos y abusos de explotación sexual de niños y niñas es un problema del mundo”, explicó Ian Drennan, ejecutivo de Safe Online.

En Colombia casi 700 sitios web fueron bloqueados debido a la presencia de contenido de abuso y explotación sexual infantil.

A partir de este jueves, voceros de más de 193 países se reunirán en Bogotá para que el Estado se comprometa con soluciones concretas frente a la violencia infantil.