¿Es recomendable alisar el cabello de forma permanente?: esto diría estudio científico

Un estudio académico de la Universidad de Galileo de Guatemala analizó el uso del alisado permanente, el cual permite que el cabello de las personas esté liso por una duración extendida a pesar de que su forma natural sea ondulada o crespa.

De acuerdo con esta misma fuente, las temperaturas calientes, ya sean las naturales o las industriales, tienen impactos dañinos en el cabello y su cuero, como, “la opacidad en el cabello, el diferente cambio de la estructura del cabello debido a que es negativo de forma permanente y resequedad”.

El alisado permanente es quizás una práctica de belleza y capilar más antigua de lo que se piensa. Sus inicios históricos remontan desde el siglo XVIII, cuando las mujeres con capacidad adquisitiva usaban ácido sulfúrico con éter diluido en agua para obtener este resultado.

Tan solo dos siglos después, en el XX, se dio con el descubrimiento de que, a temperaturas superiores a los cien grados centígrados, se genera hidrógeno y, así, el cabello liso por un tiempo prolongado.

¿Qué pasa si te haces un alisado permanente?

Si se hace de la manera adecuada, va a conseguir que el cabello esté liso desde quince días a seis meses, dependiendo del cuidado. Ahora, las principales implicaciones de realizar un procedimiento de alisado permanente se encuentran en el sistema respiratorio. De acuerdo con los argumentos de la investigación, habría daños en la mucosa nasal por el formol, principal elemento de estos productos de alisado.

En otros aspectos del cuerpo, se verían efectos adversos en cuanto a producir dermatitis, irritación ocular y caída de cabello.

¿Qué tan recomendable es hacerse un alisado permanente?

Las conclusiones del estudio apuntan a que depende del producto que se utilice en el cabello de la persona. Esto, ya que, algunos tienen cantidades de formol, el cual provocaría, un efecto adverso en la piel y, la inhalación de este ocasiona, “problemas respiratorios como laringitis, cáncer, bronquitis y distintas alergias”.

Si quiere cuidar el estado de su cabello, lo mejor es que no se realice este procedimiento estético semipermanente, porque daña principalmente la estructura del cabello y pierde proteínas. En caso de que sepa y acepte los efectos adversos que hay en esto, es adecuado pedirle a su estilista que busque productos que contengan resinas.

¿Cuánto tiempo dura el alisado permanente?

Lo recomendado, teniendo en cuenta el artículo de la Universidad de Galileo de Guatemala, es que se haga cada año con el fin de no introducir un exceso de productos dañinos para el cabello. No obstante, esta misma fuente no descarta que se pueda retocar cada seis meses como máximo.

En cuanto a los alisados tradicionales, hace una mención de que duran en promedio de 3 a 4 días y que se hace un control cada 15 días. La forma de hacer este mantenimiento es con productos especiales en las zonas que hayan vuelto a su estado inicial.

Otra de las recomendaciones que hace esta institución investigadora es que se tenga presente que, “no quiere decir que el cabello sea definitivo liso, sino que la raíz que crece de forma natural vuelve a su estado normal”.