América, con nómina mixta, visita al Pasto por la fecha 17 de la Liga: Como seguir

Continúa una nueva jornada del fútbol colombiano con un duelo clave entre Deportivo Pasto y América de Cali en el Estadio Departamental Libertad, a partir las 6:45 PM. Realidades distintas para ambos equipos, los locales aún no tienen asegurado su pase a los cuadrangulares; mientras los visitantes quieren seguir como líderes. El partido será transmitido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

A pocas jornadas de culminar la fase del Todos Contra Todos, los vallecaucanos cuentan con 33 puntos y llevarán un equipo mixto para visitar a los nariñenses que, en caso de ganar, quedarían en el octavo puesto.

Del historial de los últimos cinco partidos, los duelos han sido bastante parejos, con dos victorias para los visitantes, dos empates y tan solo una derrota. El triunfo más reciente de los pastusos tomó lugar durante el segundo semestre del 2022, con anotación de Víctor Arboleda.

Por el sueño de los mejores ocho

Tras quedarse con un hombre menos y ser derrotados por Millonarios en condición de visitante, los dirigidos por Gustavo Florentín aún tienen chances de clasificar. Las cuentas son claras, 23 unidades y el octavo es Junior de Barranquilla con 26 puntos, quien justamente se enfrenta al equipo azul.

El gran nivel de Daniel Moreno ha sido la clave del gol para los rojos, el atacante es el goleador del torneo con 8 anotaciones y hasta incluso en una ocasión se vistió de portero. Enfrentar a América de Cali con grandes ausencias, puede ser una ventaja y el triunfo es obligatorio. En caso de empate o derrota, el panorama estaría complicado.

🔵🔴🟡 Llegó el momento de la verdad, sin margen de error y con la mayor energía posible, el volcán recibirá a su similar de América de Cali el día de mañana cuando el reloj marque las 6:45 pm en el Departamental Libertad, afrontando la fecha número 17 del clausura colombiano. pic.twitter.com/vMK23GjilP — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) November 6, 2024

Descanso para jugadores titulares

En los últimos días, Jorge Da Silva expresó que estaba inconforme con la organización del torneo y con el desgaste que había tenido su equipo en ambas competiciones. “Estamos jugando cada tres días y no entiendo cómo se van a disputar las finales del un torneo (Liga), disputando las del otro (Copa). Es imposible, no sé en qué cabeza cabe, No lo digo solo por nosotros, los que estén finales de Copa, van a jugar finales de torneo, es muy difícil poder tener un plantel en óptimas condiciones”, complementó.

Por la razón mencionada anteriormente, en la lista de convocados hay nombres que vuelven al plantel como Ever Valencia y Luis Paz. La no convocatoria de Adrián Ramos ha generado molestia en la hinchada Escarlata, el experimentado delantero no ha sido titular frecuente y hoy tampoco sumará minutos.

En los ausentes, las grandes figuras del semestre, Duván Vergara y Cristian Barrios, no harán parte del grupo de viajeros. Todo esto, teniendo en cuenta que la clasificación ya está sellada y las chances de ser cabeza de serie están cada vez más cerca.