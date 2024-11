Alumbrado de Pereira será modernizado en el 2025

Tras recibir luz verde por parte del Concejo de Pereira para la contratación de la concesión de la prestación integral del servicio de alumbrado público para la ciudad, el Alcalde Mauricio Salazar, anunció que a partir de enero iniciará el proceso de modernización y que para mediados del 2025 este estaría listo; así mismo indicó que el municipio no cuenta con los recursos para asumir la renovación y que el modelo de contratación no es distinto al ya existente; sin embargo, será más afectivo, pues en el actual los pereiranos pagan a por un servicio que no funciona.

Salazar fue enfático en manifestar que el actual modelo también lo maneja un privado, sin embargo, la ciudad está apagada, por lo que el nuevo privado, una vez suscriba acta de inicio, deberá desembolsar $100 mil millones para la modernización del alumbrado público de Pereira.

Indicaron desde la administración municipal que entre las ventajas que traerá la modernización estará la de reducir la contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero; menor consumo; ampliación de la cobertura del sistema de alumbrado público, reduciendo las zonas críticas de oscuridad; mejor movilidad, entre otros.