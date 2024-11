Miércoles 6 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia no solo revocó la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia, sino que absolvió a Cristian Fernando Buitrago Arenas por el homicidio preterintencional de Jorge Eliécer Santanilla Martínez, en hechos ocurrido el 14 de diciembre de 2021 en Armenia

Según la decisión de los magistrados, aunque el victimario aceptó que los hechos se presentaron en medio de una riña, pero cuando observó que Jorge Eliécer Santanilla estaba prácticamente muriendo le dio golpes en el peche pecho para tratar de salvarlo, pero no para provocarle la muerte, argumento que fue clave para esta decisión que puede ser apelado en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.

Como Jhon Estiben Román Vasco, de 16 años de edad fue identificado el hombre que fue asesinado el fin de semana en el barrio Milagro de Dios en Armenia, la Policía investiga móviles y autores de este asesinato que se presentó con arma blanca.

Murió en las últimas horas un hombre que había resultado herido con arma de fuego también el fin de semana en el barrio Los Quindos al sur de Armenia, la víctima fue identificada como Andrés Felipe Bustamante Madrigal, de 23 años de edad en este caso las autoridades también investiga responsables y móviles del homicidio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Autoridad ambiental en el Quindío informó que la alta concentración de sólidos habría originado la mortandad de peces en el río La Vieja

Y es que desde el puente festivo la autoridad ambiental investiga la contingencia presentada en varios puntos del Río La Vieja en el sector de Puerto Alejandría y Puerto Samaria.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés se refirió a los primeros análisis realizados por el Laboratorio de Aguas para conocer las causas de la mortandad de peces.

Explicó que evidenciaron material que es arrastrado por las crecientes generando una concentración de lodo que reduce los niveles de oxígeno y afecta la vida acuática.

Además, dijo que, con el fin de verificar las condiciones del agua, con drones están identificando si existen erosiones en las cuencas de los ríos Quindío y Barragán, que también podrían aportar sedimentos al río La Vieja.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

30 familias están damnificadas e incomunicadas en zona rural del municipio de Génova en el Quindío debido a la creciente de ríos y quebradas que arrasó puentes y vías

Sergio Cruz habitante de una de las fincas de la vereda pedregales hizo un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para intervengan y puedan generar soluciones temporales ya que no pueden sacar sus productos, pero además porque no pueden atravesar los ríos y quebradas por el riesgo.

A la espera de concepto técnico para determinar las acciones en emergencia por lluvias en el municipio de Génova

Este puente festivo se registró la creciente de ríos y quebradas en el municipio lo que originó la afectación para 24 predios, el director de la unidad departamental de gestión del riesgo Jaider Hidalgo indicó que enviaron un equipo técnico con el fin de rendir informe y conocer de primera mano los pormenores de la situación.

Señaló que lo anterior es fundamental para establecer las medidas a tomar y brindar así el acompañamiento a la administración municipal y a los afectados por dicha contingencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mujeres estudiantes universitarias denuncian que continúan los casos de acoso incluso usando escopolamina en la avenida Bolívar al norte de Armenia y piden intervención de las autoridades.

Alejandra Hoyos directora municipal de Asojuventud Armenia en diálogo con Caracol Radio denuncio que incluso como estudiantes han sido víctimas de acoso por parte de vendedores ambulantes que están ubicados al lado del centro comercial Unicentro

Por eso la estudiante de la universidad la gran Colombia y presidente de Asojuventud invitó a las autoridades a realizar una mesa de trabajo donde sean escuchadas, pero además tomen cartas en el asunto porque son varios caos de acoso desde hace vario meses en el sector del norte de Armenia

Reforzar la presencia institucional, la principal medida de las autoridades frente a denuncia de acosador en el sector norte de Armenia

Ante las denuncias de estudiantes universitarias en el sector de los puentes de la avenida Bolívar de la ciudad, el secretario de Gobierno Andrés Buitrago aseguró que avanzan en las investigaciones para determinar los responsables de los hechos.

Resaltó que han realizado recorridos en la zona con el fin de evidenciar cualquier eventualidad y evalúan la presencia permanente de autoridades para mejorar las condiciones de seguridad.

Fue enfático en afirmar que se han registrado dos denuncias públicas, pero no tienen ninguna conexión lo que no significa que disminuyan la atención especial sobre los casos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Directivas de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá realizan seguimiento al caso de un interno con intenciones de huelga de hambre

Y es que a través de una carta dirigida a diferentes medios de comunicación del Quindío se conoció la queja de un privado de la libertad del Centro Penitenciario Peñas Blancas en Calarcá.

Allí expone que entrará en huelga de hambre debido a que no recibe la atención médica oportuna y que es de Medellín por lo que no tiene cercanos que le brinden apoyo.

Al respecto el mayor Gonzalo Patiño director del establecimiento carcelario sostuvo que en comunicación con el cónsul de derechos humanos lo que solicita el interno es un traslado a la ciudad de Medellín, pero que no tiene competencia ya que es directamente con la dirección general y destacó que han realizado las atenciones médicas que ha requerido de manera oportuna.

Por 24 horas habrá paro del magisterio del Quindío hoy en Armenia debido a los problemas en la atención del servicio de salud entre ellos la no entrega oportuna medicamentos y las demoras en las citas con especialistas, por eso desde las 8 de la mañana se concentrarán en el parque de los fundadores donde iniciarán el paro

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Siguen además las quejas y denuncias por la atención en el clínica del café en Armenia que esta intervenida por la secretaria de salud que suspendió varios servicios entre ellos La UCI, en esta oportunidad por no permitir el traslado de un paciente que resultó herido en un accidente de tránsito y rquiere una intervención con urgencia

Las directivas de la clínica La Sagrada Familia de Armenia, anunciaron que suspender la prestación del servicio a los usuarios de la Nueva EPS por la falta de pagos de las deudas que supera los 100 mil millones de pesos.

Hospital San Vicente de Paúl de Génova continuará atendiendo los 1.488 usuarios de Asmet Salud bajo compromisos de pago

La jornada de trabajo presidida por el secretario de salud del departamento, Carlos Alberto Gómez Chacón, y su equipo técnico de la dirección de calidad y prestación de servicios, obtuvo como resultado obligaciones por parte de la EPS y de la ESE municipal en miras de dar continuidad en la atención a los afiliados;

el hospital San Vicente de Paul accedió a continuar prestando servicios a los asegurados a través de la carta de intención, en el que la aseguradora se compromete en un término no mayor a 30 días a enviar el documento de liquidación del contrato anterior que terminó el pasado 31 de agosto y realizar la mesa de conciliación para determinar sobre el valor de $179 millones por servicios prestados, los valores que se adeudan y el compromiso de los pagos a realizar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia exaltó la reapertura del puente La Florida y espera no se generen mayores afectaciones en el tráfico

Y es que tras las intervenciones de reforzamiento y mantenimiento de la estructura fue habilitado el paso vehicular, el alcalde de la ciudad James Padilla resaltó la importancia del trabajo realizado.

Fue claro que esperan las próximas labores no afecten el tráfico del importante corredor vial, pero dijo que todo es crucial en el sentido de que nunca antes se había tenido un proceso como este que permitiera conocer las condiciones del puente.

Es de anotar que la inversión de la obra en el puente es de 800 millones de pesos.

Esta semana retornaría la normalidad en el programa de alimentación escolar en Armenia

Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, James Padilla quien se refirió a la situación después de la suspensión por temas administrativos desde el pasado 25 de octubre.

El mandatario local dijo que avanzan en todos los procesos para restablecer el servicio a partir del jueves 7 de noviembre en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

Afirmó que el retraso se debe a la contratación pública, sin embargo, esperan brindar todas las garantías a los estudiantes para culminar con éxito el calendario escolar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A propósito, en segundo debate en el concejo de la ciudad fue aprobado el proyecto de vigencias futuras por un valor de 14 mil millones de pesos, que beneficiarán al 70% de la población infantil a través del Programa de Alimentación Escolar PAE.

Expertas desmienten mitos relacionados con el uso de los protectores diarios para las mujeres

Ante los mitos que se tejen alrededor del uso de protectores, la ginecóloga Mónica Lotero entregó las claridades para las mujeres con el fin de generar confianza y protección.

Enfatizó que varias de las creencias no son sustentadas por lo que no hay certeza de las mismas, por ejemplo, constató que usar el mismo panty durante 24 horas no es lo más saludable para la Zona V.

En cuanto a que los protectores diarios generan calor y sudoración, señaló que es un mito que ha llevado a muchas mujeres a evitar los protectores, pero la realidad es que no todos son iguales.

Asimismo, fue enfatiza en destacar que es importante aclarar que el correcto uso de protectores no genera infecciones ya que estos deben ser cambiados varias veces al día.

Según el DANE, el 93,1 % de las colombianas gestionan su período con toallas sanitarias desechables; el 11,2 % con tampones; y apenas el 2,8 % con copa o disco menstrual.

En deportes, en la liga profesional de baloncesto, Caribbean Storm Coffee le gano nuevamente a Sabios de Manizales en el coliseo del café en Armenia por marcador de 95 a 77 y es segundo en la tabla de posiciones de la liga.