“Exigimos la verdad”: USO a Ecopetrol sobre alianzas de paramilitares en Barrancabermeja

A través de un comunicado la Unión Sindical Obrera (USO) le pidió a Ecopetrol revelar toda la información sobre la alianza con paramilitares en la refinería, provocando crímenes de lesa humanidad contra las organizaciones sociales en Barrancabermeja, Santander.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelanta una investigación sobre el tema desde el mes de octubre. Audiencias en las que se busca aclarar la verdad sobre estas denuncian que remontan a los años 90 y 2000.

“Ecopetrol en la época tuvo vínculos de funcionarios de seguridad del Corporativo de Seguridad con el paramilitarismo. Concretamente el jefe de seguridad de la refinería, José Eduardo González Sánchez, era miembro activo paramilitar y a su vez tenía personas infiltradas”, dijo en Caracol Radio César Loza, actual presidente de la USO.

En las últimas diligencias se ha conocido que un señor conocido como John Alexander Velázquez, alias “Pepo”, presuntamente trabajaba para Ecopetrol a través de firmas contratistas de seguridad y era uno de los autores materiales de la masacre del 16 de mayo. “Ha confesado que el abuso era un objetivo del paramilitarismo en Barrancabermeja”.

Tras las declaraciones la USO le ha solicitado a Ecopetrol que desclasifique los archivos y hacerlos públicos, de este modo aclarar los supuestos vínculos que tenía en ese momento Ecopetrol por intermedio de algunos funcionarios directos con el paramilitarismo.

“Consideramos que es parte de la verdad que se debe conocer. Nosotros necesitamos que haya verdad sobre esos hechos que el sindicato denunció, pero en su momento no se le dio importancia. Hoy a raíz de estas declaraciones queremos que haya justicia y reparación para que estos hechos no se repitan. No tenemos ninguna prueba, pero nos preocupa que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir. Ecopetrol debe pedir perdón públicamente”, manifestó Loza.

Las personas mencionadas en audiencia han confesado su vínculo con el paramilitarismo y participaron en la masacre cometida el 16 de mayo de 1998. Hecho que ahora son objeto de investigación de la JEP, además de ser una luz de esperanza como prueba para la USO.

“No vamos a renunciar a la búsqueda de verdad. No estamos diciendo de ninguna manera que los que hoy están al frente de Ecopetrol tengan responsabilidad, pero tienen archivos que los debe desclasificar y lo vamos a exigir”.

Precisamente ayer y hoy se adelantaron audiencias en Barrancabermeja con la JEP. Así como en el mes de octubre medio. Proceso que sigue en curso hasta terminar de aclarar toda la verdad.