María Clara Name habría recibido dineros de la UNGRD gracias a su padre, Iván Name

María Clara Name, concejal . Foto: Cortesía( Thot )

JUSTICIA

Recientemente la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal a los congresistas Iván Name y Andrés David Calle por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se les acusa de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

De acuerdo con el Alto Tribunal, Name y Calle, entonces presidentes de la Senado y de la Cámara, habrían recibido dineros por parte de Sneyder Pinilla a cambio de acelerar las reformas del gobierno de Gustavo Petro por el Congreso.

Le puede interesar: Escándalo UNGRD: Corte Suprema abrió investigación formal a Iván Name y Andrés David Calle

De acuerdo con Olmedo López exdirector de la UNRGD, el dinero al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.

Estos mandatarios serían nada más y nada menos que los propios familires de los congresistas Name y Calle: María Clara Name Ramírez, Gabriel Enrique Calle Aguas y Gabriel Alberto Calle Demoya.

“El dinero recibido por Name Vásquez y Calle Aguas habría sido utilizado para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vásquez, así como de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle Demoya, a la alcaldía del municipio de Montelíbano Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente”, se lee en un auto del magistrado Francisco Farfán.

Según Pinilla, el exdirector de la entidad, Olmedo López, le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, esto en el marco del escándalo de los carrotanques en La Guajira.

Cabe resatar que en la actualidad, María Clara Name es concejal de Bogotá y Gabriel Alberto Calle fue elegido como alcalde de Montelívano, Córdoba.