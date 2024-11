Cuántos hijos tiene Donald Trump, nuevo presidente de EEUU: Solo uno es hijo de Melania

La vida personal de Donald Trump ha sido pública desde que comenzó a ejercer el poder político en Estados Unidos. Desde entonces se sabe que lleva tres matrimonios en toda su vida, los cuales le han dado cinco hijos con tres mujeres, Ivana Trump (Hijos: Donald Jr., Ivanka y Eric), Marla Maples (Hija: Tiffany Trump) y su actual pareja Melania Trump (Hijo: Barron Trump). La mayoría de sus hijos son empresarios y siguen su línea de carreras políticas.

Acá le contamos la trayectoria de cada uno de ellos en la vida de su padre.

Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr. tiene 46 años siendo el hijo mayor del político Donald Trump junto con su madre que recientemente falleció Ivana Trump. Se ha involucrado en los negocios familiares desde que era pequeño, siendo una figura central en la empresa de ‘Trump Organization’. Sigue las ideologías de su padre, defendiendo la extrema derecha. Adicional a ello, ha publicado libros como ‘Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us’.

Ivanka Trump

Su hija de 43 años, Ivanka Trump fue la única niña en su relación con Ivana Trump. Comenzó a ser modelo y luego se involucró cada vez más en la empresa de su padre, pues lideró iniciativas de desarrollo inmobiliario, teniendo la oportunidad de crear su propia línea de ropa.

Para el año de 2017, fue Asesora Principal del Presidente, donde trabajo en temas de economía, educación y empoderamiento femenino. Actualmente, apoya a su padre en campañas y vínculos políticos. Tiene tres hijos y viven en Miami Florida junto con su esposo Jared Kushner.

Eric Trump

Con 40 años se convierte en el segundo hijo varón que Donald Trump tuvo con Ivana Trump. Al igual que sus hermanos, se involucró con la empresa de su padre siendo el vicepresidente ejecutivo de Trump Organization. En las campañas de su padre ayudó a recolectar fondos y organizó los eventos de las campañas. Actualmente, tiene una esposa que se llama Lara Yunaska y sus dos hijos Caroline Grace Trump y Luke Trump.

Tiffany Trump

De 31 años la hija entre Donald Trump y Marla Maples, es menos activa en la empresa de su padre como lo son sus hermanos mayores. Se graduó de Derecho en la Universidad de Georgetown y desde entonces le interesa el activismo social y la política. Aunque maneje un bajo perfil en la vida pública, muestra su apoyo a Donald Trump en temas como la reforma del sistema judicial.

Barron Trump

El hijo menor del político estadounidense tiene 18 años, quien es producto de la relación entre Donald Trump y Melania Trump. Aunque su vida no es totalmente pública por su edad —solo se ha visto en eventos importantes— sigue sus estudios sin determinar si lo que se quiere es dedicarse a la política o no. Esto quiere decir, que aún no se sabe si el joven quiera seguir la misma línea que su padre.