Alcaldía de Cartagena iniciará acciones legales contra Hamilton por abandonar presentación

Cartagena

Gran indignación y decepción causó ayer en la noche la actitud de Hamilton, cantante cartagenero de música urbana, cuando abandonó su presentación en medio del Desfile en Traje de Baño de las candidatas al Reinado de Independencia.

El evento organizado por la Alcaldía de Cartagena, y liderado por IPCC, Gerencia de Fiestas y Corpoturismo, en la Plaza de la Aduana, y que conglomeró a miles de cartageneros, visitantes y turistas, tuvo una mancha cuando el vocalista de canciones como “Morena” o “Chela” decepcionó al público y a los organizadores del desfile y del concierto, al dejar tirado su presentación por supuestas “fallas en el sonido”.

Además del irrespeto con las reinas populares y con una noche que para ellas será inolvidable, muchos asistentes se quejaron por la actitud de Hamilton, ya que “ellos sí pudieron aguantarse el sereno y estar de pie para esperarlo, y él hiciera un desplante que pudo manejarse de forma más profesional”, como expresó una de las personas en el público. La indignación se acrecentó en redes sociales, ya que no hubo fallas en el sonido en la presentación de Lil Silvio y El Vega, que precedió a la de Hamilton; y en la de Cayito Dangond, la cual cerró la gala.

La Alcaldía de Cartagena iniciará acciones legales contra Hamilton para que devuelva el dinero que le pagaron para hacer su presentación, por el posible incumplimiento con las cláusulas contractuales. La empresa logística y el Distrito resaltaron que el mismo sonido que usó Hamilton no tuvo inconvenientes en presentaciones de artistas de la talla de Tito Nieves, Iván Villazón, Juan Carlos Coronel, Elder Dayan, Criss y Ronny, entre otros nombres que se han presentado en el marco de las Fiestas de Independencia en Cartagena.

“Si sentía algún reparo con el sonido, fácilmente le hubiese pedido un tiempo a la producción y al público para corregir lo que no le parecía, y seguir minutos después. No dejar tirado todo con una actitud de prepotencia y petulancia. Parece que se le subieron los humos y aún no lo conoce nadie”, manifestó uno de los actores festivos que estaba en el público.