Conozca la agenda oficial de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre 2024

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en cabeza de Dumek Turbay, presentó a la ciudadanía la amplia y nutrida agenda que ha preparado para que la celebración de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre 2024, “La fiesta que nos une”, llegue a todos los rincones de la ciudad.

Este festejo se inicia con el lanzamiento oficial que tendrá lugar en la Plaza de Toros, el próximo sábado 31 de agosto, a partir de las 6 de la tarde. En ese escenario, recuperado por el Gobierno distrital para el disfrute de los cartageneros, se realizará la imposición de bandas a las candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia, la presentación oficial de los Grandes Lanceros 2024-2025 y la presentación de una nómina artística que integra el talento local, regional e internacional: Los Soneros de Gamero, Luismi Yanes, Mr. Black con artistas del género y el Gran Combo de Puerto Rico.

La agenda continuará con recorridos patrimoniales con las aspirantes a Reina de Independencia, mesas de concertación con gestores culturales en las tres localidades y, posteriormente, le abrirá paso a la Cátedra Heroica en instituciones educativas oficiales, para que niños, niñas y adolescentes conozcan la gesta libertaria del 11 de noviembre de 1811, en la que Cartagena se declaró independiente del régimen colonial español.

Así, durante las Fiestas de Independencia 2024 se espera abrir espacios pedagógicos, de integración social y de apropiación de la historia independendista, de los símbolos patrios y de las tradiciones culturales locales, con la puesta en marcha de Ángeles Somos en múltiples barrios, preludios en las tres localidades, desfiles folclóricos, cabildos corregimentales, fiestas, festivales, conciertos y desfiles.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó: “Hoy celebramos la Independencia, celebramos por lo alto para unificarnos como sociedad. Cuando hablamos de ‘La fiesta que nos une’, nos referimos a fortalecer el arte y talento, para reanudar estas fechas históricas, y lograr unirnos para que la superciudad que estamos planteándose sea una realidad. Además, este año contaremos con Barranquilla y Montería como ciudades invitadas a fortalecer esta gran celebración”.

Turbay Paz añadió que: “si el gobierno decide apoyar con fuerza, si el gobierno le da valor y la importancia que merece, ganamos todos. Y, por eso, hoy iniciamos este camino con un respaldo total de parte nuestra, con el mejor deseo para Alejandra Espinosa, una figura inédita en la dirección de las Fiestas, y con el deseo de que ustedes se unan para que Cartagena aproveche este momento, para unirse en el propósito de ser la ciudad con grandeza, brillo y esplendor que siempre hemos querido”.

La gerente de las Fiestas, Alejandra Espinosa, expresó: “Este año me complace asumir un rol inédito en las Fiestas de Independencia de Cartagena, para fortalecerlas con un mayor relacionamiento y promoviendo recursos, que nos permitan experimentar un noviembre engrandecido, que recupera el brillo, el esplendor de unas fiestas que nos deben hacer sentir orgullosos a todos los cartageneros. Pero lo fundamental y en lo que insisto es que esta celebración no se revitaliza con la sola voluntad de la Alcaldía de Cartagena. Necesitamos que los cartageneros estén presentes durante los días cumbres y asistan a los eventos, que no huyan apenas se decretan los días cívicos, sino que se queden y asistan a preludios, cabildos, conciertos, desfiles; se sientan orgullosos de la independencia que se gestó en la heroica Cartagena, que merece ser honrada y celebrada”.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa, aseguró: “desde el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias seguimos trabajando para que nuestros actores festivos y el sector cultural cuenten con las condiciones necesarias para garantizar su inmersión en procesos formativos y de actualización, de manera que las fiestas se conviertan también en oportunidades para su desarrollo y para el de la ciudad”.

La agenda festiva

31 de agosto

Lanzamiento oficial de las Fiestas de Independencia 2024. 6:00 p. m. Plaza de Toros.

- Imposición de bandas de las candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre y presentación oficial de los Grandes Lanceros 2024-2025.

5 de septiembre

Recorrido patrimonial ‘Nuestro paisaje cultural fortificado’ con las candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia, en el corregimiento de Bocachica, isla de Tierrabomba. ETCAR.

12 de septiembre

Recorrido patrimonial por el Castillo de San Felipe de Barajas con las candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia. ETCAR. Hora: 5:00 p. m.

24 a 26 de septiembre

Mesas de concertación con gestores culturales por localidad - Escuela de Gobierno.

- Localidad Histórica y del Caribe Norte: 24 de septiembre.

- Localidad de la Virgen y Turística: 25 de septiembre.

- Localidad Industrial y de la Bahía: 26 de septiembre.

Octubre: Cátedra Heroica en Instituciones Educativas Oficiales - Escuela de Gobierno (durante todo el mes).

3 de octubre

Preludio Cultural Universitario. Lugar de remate: Plaza de los Coches. Hora: 3:00 p.m.

4 de octubre

Preludio Cultural Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte. Lugar de remate: Plaza del barrio Canapote. Hora: 4:00 p.m.

11 de octubre

Preludio Cultural Localidad 2 De la Virgen y Turística. Lugar: Estadio de Softbol del barrio Las Gaviotas. Hora: 4:00 p.m.

16 de octubre

Toma Corregimental y Preludio Cultural Corregimental Zona Norte. Hora: 8:00 a.m.

18 de octubre

Preludio Cultural Localidad 3 Industrial y de la Bahía. Lugar de remate: Estadio de Softbol del barrio Blas de Lezo. Hora: 4.00 p.m.

22 de octubre

Héroes por Cartagena - Premio a la cultura ciudadana - Escuela de Gobierno.

25 de octubre

Noche de Candelas - Lugar de remate: Plaza de la Proclamación. Hora: 6.00 p.m.

27 de octubre

Cabildo Escuela Normal Superior de Cartagena. Recorrido: inicia en Las Bóvedas. Lugar: Plaza de los Coches. Hora: 3:00 p.m.

- Fiesta de los Grandes Lanceros y Actores Festivos. Lugar: Teatro Adolfo Mejía. Hora: 7:00 p.m.

30 de octubre

Fiesta de disfraces de periodistas y medios de comunicación. Lugar: Hotel Caribe. Hora: 7:00 p.m.

31 de octubre

Festival Jorge García Usta – Secretaría de Educación Distrital (SED) y Red Cultural de Educadores. Lugar: Coliseo Norton Madrid. Hora: 8:00 p.m.

1 de noviembre

Ángeles Somos “Sancocho colectivo”. barrios de las candidatas al Reinado de Independencia, las 18 bibliotecas de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y las Instituciones Educativas Oficiales. Hora: 8:00 a.m.

- Desfile Folclórico Infantil Ángeles Somos. Recorrido: inicia en Las Bóvedas. Hora: 4:00 p.m.

Entrega de llaves a las candidatas del ConcursoNacional de la Belleza (CNB). Hora: 8:00 p.m.

2 de noviembre

Cabildo Vivo de Bocachica ItminaFanti. Recorrido: principales calles del corregimiento. Lugar: Plaza de Bocachica. Hora: 3:00 p.m.

- Develación de placa conmemorativa de los 40 años de la inclusión del Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de Cartagena de Indias en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco – ETCAR.

- Noche de Tradición Festiva. Desfile de candidatas en traje artesanal y de fantasía. Lugar: Plaza de la Aduana. Hora: 7:00 p.m.

3 de noviembre

Desfile en traje de baño de candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia. Lugar: Plaza de la Aduana. Hora: 7:00 p.m.

4 de noviembre

Jolgorio de Tambores y Cantadoras Homenaje a Petrona Martínez. Lugar: Plaza de la Aduana. Hora: 7:00 p.m.

5 de noviembre

Desfile Homenaje a los Héroes de la Independencia – SED. Lugar: Plaza de la Aduana. Hora: 4:00 p.m.

7 de noviembre

Bando – Gran desfile de Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre. Recorrido: inicia en el Hotel Corales de Indias, avanza por la avenida Santander y finaliza en el parque de La Marina. Hora: 12:00 m.

- Remate de bando. Lugar: Plaza de la Aduana y Plaza de los Coches - Gobernación de Bolívar. Hora: 7:00 p.m.

8 de noviembre

Desfile de Balleneras – Concurso Nacional de Belleza. Lugar: Bahía de Cartagena. Hora: 3:00 p.m.

- Remate festivo de balleneras. Lugar: Plaza de la Aduana y Plaza de los Coches - Gobernación de Bolívar. Hora: 7:00 p.m.

9 de noviembre

Gran Concierto Novembrino. Hora: 7:00 p. m.

- Salsa a la Plaza por la Independencia de Cartagena. Directivo Salsa a la Plaza, Red Cultural de Educadores, CEID, SUDEB e IPCC. Lugar: Plaza de la Aduana. Hora: 7:00 p.m.

- Desfile de la Independencia y las Diversidades. Recorrido: avenida Daniel Lemaitre, bajos del Banco Popular y Parque Centenario. Hora: 7:00 p.m.

10 de noviembre

Cabildo de Getsemaní. Lugar: Plaza de la Trinidad. Hora: 2:00 p.m.

- Velada de Elección y Coronación de la Reina Popular de las Fiestas de Independencia 2024 – 2025. Lugar: Plaza de Toros. Hora: 7:00 p.m.

11 de noviembre

Sesión solemne del Concejo Distrital de Cartagena “Lectura del Acta de Independencia”. Lugar: Centro Internacional de Convenciones de Cartagena de Indias. Hora: 8:00 a. m.

- Ofrenda floral. Lugar: Camellón de los Mártires. Hora: 11:00 a.m.

12 de noviembre

Rueda de prensa con las finalistas del Reinado Popular de las Fiestas de Independencia 2024 – 2025. Lugar: Hotel Corales de Indias. Hora: 10:00 a.m.