América Vs. Cali, clásico vallecaucano de extremos: Hora y dónde seguir

Los clásicos son partidos aparte y desde las 4:10 PM, América estará recibiendo al Deportivo Cali por la jornada 16 del fútbol colombiano. Ambos equipos viven realidades diferentes, los Escarlatas son únicos punteros del campeonato, mientras los Azucareos llegan sin chances de clasificar a los ocho mejores. El partido será transmitido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Durante el último mes, ambos equipos se han enfrentado dos veces en el ida y vuelta de los cuartos de final en Copa Colombia. América se llevó la clasificación con un marcador global (2-0) con un Duván Vergara imparable, que desde su vuelta al club es el máximo referente en ataque.

La victoria más reciente del Deportivo Cali ante su máximo rival tomó lugar durante el segundo semestre del 2022 por la mínima diferencia, con anotación desde los doce pasos por parte de Teófilo Gutiérrez.

La fórmula del ‘Polilla’

Los rojos cuentan con 33 unidades y tan solo una derrota en lo que va del campeonato, y con una ventaja de tres puntos sobre Once Caldas que es segundo. Desde la llegada del entrenador uruguayo Jorge Da Silva, el equipo ha encontrado un balance ideal con grandes figuras como Franco Leys y Cristian Barrios.

Aún no se sabe con claridad si el equipo rotará en el partido de esta tarde, Da Silva expresó su desacuerdo con la organización y la alta cantidad de partidos. “Estamos jugando cada tres días y no entiendo cómo se van a disputar las finales del un torneo (Liga), disputando las del otro (Copa). Es imposible, no sé en qué cabeza cabe, No lo digo solo por nosotros, los que estén finales de Copa, van a jugar finales de torneo, es muy difícil poder tener un plantel en óptimas condiciones”, complementó.

La gran ausencia en la convocatoria es la no inclusión de Edér Alvaréz Balanta quien tiene molestias musculares y no estará presente.

📋⚽️ Los convocados por el profe Jorge Da Silva para disputar el #ClásicoVallecaucano de mañana en el Pascual Guerrero, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2024-II. 🇦🇹 pic.twitter.com/vhfYUjKJLg — América de Cali (@AmericadeCali) November 3, 2024

Triunfo necesario para los verdiblancos

El tema del descenso ha perseguido al Deportivo Cali durante todo el segundo semestre, pero la posibilidad de permanecer en la máxima categoría es más que posible. A falta de cuatro fechas para finalizar la primera fase del torneo, los azucareros quedarán muy cerca de la permanencia de conseguir un triunfo más.

La motivación es notoria tras la victoria en condición de local ante Atlético Bucaramanga por la mínima diferencia, el único tanto del compromiso cayó en manos de Andrey Estupiñán.

Lo más importante es la vuelta del experimentado delantero Fredy Montero, quien había estado ausente en el último mes tras sufrir una fuerte lesión. Bajo la dirigencia de Sergio Herrera, quien será el técnico emergente hasta el próximo año, buscarán cortar una racha de dos años sin vencer en el clásico vallecaucano.