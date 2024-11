Truco con cinta pegante para quitar rayones de un carro: ¿cómo funciona? Esto necesita

El poseer un vehículo como una moto o un carro particular, se ha convertido en un privilegio para muchas personas a lo largo del territorio nacional. Al poseer un medio de transporte propio, la movilidad de estas personas mejora además de otorgarles más libertad al momento de transportarse de un lugar a otro.

El ser propietario de estos vehículos supone una serie de responsabilidades en las que se incluye el pago respectivo de los impuestos al vehículo, el manejar responsablemente por las vías nacionales y de cuidar el vehículo mismo. Desafortunadamente, ninguna persona se encuentra exenta de sufrir algún tipo de alteración (ya sea grande o pequeño) en sus vehículos.

Las afectaciones más comunes son los rayones en la latonería de los carros. Estas pueden ocurrir por diversos factores como roses con otros vehículos, pasarle objetos cortos-punzantes en su superficie, entre otros. Es comprensible el hecho de que estas afectaciones tienden a resultar tediosas debido al alto costo y largo procedimiento que se necesita para repararlos. Es por esto, que en esta nota le mostramos un truco que podría funcionarle en caso de que se encuentre en esta situación. Solo necesitará un objeto que, muy probablemente, ya posee en su hogar.

¿Como quitar el rayón de un carro?

No todos los rayones son iguales. Algunos tienden a ser más profundos y de mayor longitud que otros. Aquellos que son “pequeños” tienden a ser más fáciles de reparar y no significan un gasto tan elevado. Varios portales web especializados en mecánica presentados tipo blog muestran un paso a paso de como puede usar cinta adhesiva o aislante con el fin de reparar aquellos rayones no son tan profundos y no presentan una gran longitud.

Así puede arreglar los rayones de su carro con cinta adhesiva/aislante:

Lave la superficie del auto en donde se encuentra el rayón. Intentar quitar aquellas manchas y restos de pintura que hayan quedado.

Cubra el área afectada con la cinta.

Aplique una pequeña cantidad de polish encima de la cinta usando una pequeña porción de tela de microfibra.

Cuando termine de aplicar este producto, use la misma tela para limpiar y secar el área.

En caso de que el rayón sea más grande y más profundo puede emplear otros trucos como usar el mismo tipo de pintura sobre la superficie afectada y lijar por encima del rayón. Sin embargo, estos trucos puede causar una mayor afectación al vehículo que algún beneficio. Le recordamos que debe tener mucho cuidado al momento de emplear estos materiales y de evitar manipular alguno que pueda afectarle su salud o integridad física.

Igualmente, para evitar posibles daños en estos procedimientos, le recomendamos acudir a su mecánico de confianza con el fin de determinar mejor el nivel de afectación y las opciones de reparación que realmente necesita el vehículo. También tenga muy en cuenta los beneficios que su seguro vehicular posee y como puede acceder a ellos en caso de accidentes relacionados con su carro.