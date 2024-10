MinAmbiente responde a la aprobación de la demanda contra la ampliación de la Av. Boyacá

Desde Cali donde se desarrolla la COP 16, la ministra de ambiente Susana Muhamad, reaccionó a la aprobación de la demanda por parte del consejo de estado, contra la ampliación de la avenida Boyacá en Bogotá, que pasaría por la reserva natural Thomas van der hammen, considera que no se respetaron los factores ambientales, y tampoco buscaron cual era la mejor alternativa para conservarla, y por ende esperan que el Consejo de Estado le otorgue al ministerio una medida cautelar.

“En este caso no se cumplió sobre una reserva regional fundamental para la estabilidad climática de la sabana de Bogotá y consideramos que esa avenida como está planteada va a generar graves perjuicios para toda la sabana de Bogotá y en tiempos de cambio climático esto no es un juego, nosotros lo que estamos haciendo es ejerciendo nuestras competencias,” señaló la ministra Muhamad.

Ministra responde al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

La autonomía territorial la respetamos y por eso fuimos a una demanda en unidad del Consejo de Estado que respetamos, no implica que el sistema nacional ambiental no cumpla sus competencias y sobre todo que aquí no haya estado social de derecho, aquí hay estado social de derecho y por lo tanto lo estamos ejerciendo y no se debe interpretar en ningún momento por el alcalde Galán como una intromisión, más bien el alcalde Galán debería apoyarnos en el sentido de que trabajemos conjuntamente en realmente las decisiones de ordenamiento territorial en clave de la protección.