Habla jefe de prensa sobre manotazo de Vargas Lleras: “No fue agresión”

Neiva

El aparente suceso se registró en la vivienda de una lideresa social. Cuando Vargas Lleras se disponía a grabar en video las peticiones que hacía una de sus seguidoras, el exvicepresidente, al parecer, habría lanzado un manotazo contra su jefe de prensa que se acercaba para ajustar el micrófono.

Este gesto que se convirtió viral en redes sociales hizo que el propio Vargas Lleras saliera a negar dicha versión, afirmando que la situación no es como la quieren dar a creer. “Yo no manoteé a nadie”, expresó el exvicepresidente a algunos medios de comunicación.

Por su parte Yadira Buitrago, jefe de prensa del líder político, afirmó en Caracol Radio que “no pasó nada, no fue un manotazo, yo llevo trabajando más de 14 años con él. Siempre mueve las manos cuando está hablando, no me pegó, no me manoteó, no pasó nada”, concluyó la periodista.

Vargas Lleras no entregó más detalles de lo sucedido y decidió no darle importancia. Su gira continuará por diferentes municipios del Huila, dialogando con grupos que hacen parte de Cambio Radical y conformando las listas al Congreso de la República en 2026.