Alfredo Arias dejó contundente mensaje: “Me pueden cuestionar que no haya sido campeón”

Alfredo Arias regresó al Deportivo Cali luego de haber tenido su paso por la institución entre 2020 y 2021. Ahora, se encontró con una situación diferente en el club en comparación a cuando salió, pues el descenso, una palabra que no utiliza en su léxico, está más cercano.

En diálogo con El VBar Caracol, el técnico uruguayo, se refirió a cómo se encontró a la institución, el mensaje a los jugadores en la difícil situación. Asimismo, al ser preguntado por sus salidas tempraneras de los equipos, indicó que el único cuestionamiento que le pueden hacer es no haber salido campeón en Colombia en los tres equipos en los que estuvo.

“Encontré un equipo en una situación difícil, que todos conocen, pero que es muy grande y tiene mucho por qué pelear y luchar para salir de esta situación”, inició diciendo sobre cómo encontró a la institución. “Es la situación en la que está, no es la misma. Después, el Deportivo Cali, igual que todos los clubes en el mundo, van a ser siempre más que los técnicos y los jugadores. Estamos ante un momento que ojalá sea recordado anécdota y que podamos salir de él”, agregó.

El mensaje a los jugadores: ”Recordarles que tienen una carrera, que han llegado porque lo merecían y en el día a día, cualquier ser humano necesita… Somos un estado de ánimo y momentos de vida, y en este momento, hablar de confianza y de autoestima es muy difícil, hablar de que no se sienta la presión es muy difícil, lo único es recordarles que son muy buenos jugadores de fútbol”.

¿Cómo salir de la situación desde lo futbolístico?: “En una conferencia de prensa dije que me debía cuidar de mí mismo, porque es un momento en el que hay que tener mucho compromiso de cuidarnos antes de hacer cosas, de no cometer errores y de sí arriesgar, pero en los momentos correctos. Competimos bien, queremos mantener más el rendimiento y estar seguros, pero no es fácil para los jugadores abstraerse del momento, la presión juega y yo pienso que tenemos calidad y que el club, la esencia del club, merece más que esto”.

La preparación del equipo: “Desde el día que íbamos a jugar con América, jugamos contra una sub-20 que nos ayudó a conformar contra los jugadores que no iban a ser parte de la nómina. Queríamos estar atentos al capital del club. Primero debemos salir de esto y no podemos abstraernos del presente, hay que ir al Pascual Guerrero ante un América que va primero y tenemos que mostrar que vamos a poder competir en los partidos que restan”.

No dura en los equipos: “Duro lo que deciden los dirigentes, si fuera mía la decisión estaría en el Cali, pero son decisiones de los dirigentes. Ellos me sacaron mÍ e inmediatamente fueron campeones y en Medellín fuimos los que más estuvimos en el último tiempo, pero se nos decía eso, que se cambiaba antes a los técnicos. Lo que sí me pueden cuestionar es que no sea campeón, eso lo acepto, pero campeón sale uno solo, hemos accedido a finales y con el DIM en la final lo perdemos por un penal. Hay cosas que me cuestiono y digo ‘esto tiene que ser motivo de aprendizaje para mí’ y trato de corregir el error. Hay cosas que no podemos controlar A los técnicos”.

¿Le teme al descenso?: “Si repasa mi léxico, porque dicen que las palabras tienen poder, lo que nombró recién (descenso), no lo he nombrado desde que he llegado. No es por cábala, es porque las palabras tienen mucho poder y prefiero hablar de una situación difícil”.

Jarlan Barrera: “Es un gran jugador, tiene una carrera de buenas actuaciones. En estos dos partidos hemos hecho cuenta de lo bien que ha actuado, se ha cansado muchísimo. Ojalá podamos tenerlo en ese nivel en estos juegos restantes”.