52% de los antioqueños no celebrará Halloween, la mayoría no la considera fecha importante

Antioquia

Ante la celebración de Halloween o el día de las brujitas en este 31 de octubre, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, seccional Antioquia, indicó que según la muestra consultada en representación de la población del departamento, el 52% de los antioqueños no celebrará esta fecha, y como razones, el 79% indicó que no la consideran fecha importante o no tienen hijos o menores a su cuidado que los impulsen a acompañarlos y consumir.

La directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal, explicó las actividades de las personas que participarán de Halloween que son el 48% de la población antioqueña.

“El 43% lo hará yendo a fiestas temáticas o a eventos. El 32% va a pedir dulces seguramente con sus hijos pequeños. Y el 25% va a decorar de manera temática sus oficinas o sus residencias. El 28% nos dijo que va a destinar hasta 50 mil pesos. El 43% entre 50 mil y 100 mil pesos. El 19% entre 100 mil y 200 mil pesos. El 6% entre 200 mil y 300 mil pesos”. La directora agregó que solo el 4% invertirá más de 300 mil pesos.

En información para las empresas, el 62% de las personas que sí celebrarán estarían dispuestas a invertir un poco más si hay descuentos específicos o experiencias y eventos temáticos en los lugares de compra.

Le puede interesar: Destruyen minas antipersonales del frente 18 de disidencias en Briceño, Antioquia

Por último, el 14% de quienes no van a celebrar Halloween revelaron que las experiencias temáticas serían incentivos para cambiar su decisión, y el 12% se motivarían con descuentos.