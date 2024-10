“Vienen consensos con EPS”: Representante Mondragón sobre nueva versión de Reforma a Salud

Alfredo Mondragón, quien es ponente del proyecto de ley que busca hacer transformaciones al sistema de salud en Colombia, conversó con la mesa de trabajo de 6AM y manifestó que existen acuerdos alrededor de esta reforma con varios actores. Principalmente, las EPS, pacientes y médicos concertaron este asunto.

“Esta nueva propuesta vienen precisamente unos procesos de consenso con sectores muy adversos a la reforma que son las EPS, de tal manera que hace varios meses hubo mesas de trabajo, e hicieron acuerdos muy importantes. Lo acumulamos y hoy nos da esta propuesta que acabamos de erradicar de manera física el día de ayer y es una propuesta que creo yo, que está aumentando los consensos”, contó el representante.

Lo que se mantuvo del antiguo texto es que las EPS no serán quienes manejen los recursos públicos de la salud. Esto, de acuerdo con el entrevistado, para que no haya un aseguramiento individual y que no existan barreras de atención en el país a través de autorizaciones. Se tomó esta determinación, ya que, las Prestadoras de Salud,“experimentaron 30 años con los recursos de la salud y no lo han hecho bien”.

Recordemos que, anteriormente, esta reforma fue debatida por la Comisión Séptima del Senado en abril y se hundió tras no lograr mayorías durante su tercera discusión. También, fue polémica esta concertación, ya que, no existía un aval fiscal del Ministerio de Hacienda que determinará que se podía desembolsar el dinero para llevar a cabo lo que proponía.

En relación con esto, Mondragón explicó que, “la propuesta que acabamos de presentar ordena cuáles son las fuentes de financiación que van a estar concentradas en el área y hacemos incluso una propuesta de que haya otras fuentes: un 0.5 por ciento del impuesto social, del IVA social y lo que recoja por impuestos saludables que se incorpore como parte de los recursos de la salud. Si lo logramos que el Congreso apruebe en eso, pues tendríamos un fortalecimiento financiero de las fuentes de financiación”, y agregó que, dentro de esta financiación, es importante que haya una buena administración.

En otros temas, se le cuestionó si tenía detalles sobre la petición de la renuncia hacia el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, la cual fue requerida ayer. El invitado respondió que, si bien no tiene muchos detalles, afirmó que, ”el Gobierno Nacional tiene permanentemente necesidades y requieren dirigentes en diferentes espacios. Yo la verdad creo que nos va a tener que seguir explicando tal vez más el ministro de Salud, el Gobierno Nacional, de cuál es la motivación”.