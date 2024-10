“The Ex-Wife” un clásico thriller de suspenso lleno de sorpresas

La serie de cuatro capítulos "The ex-wife" / Foto Universal+

Los amantes del thriller de suspenso se verán muy complacidos con “The Ex-Wife”, serie de Universal+ que consta de 4 capítulos. Esta nueva producción muestra la obsesión de una mujer con su exmarido y el miedo de la actual esposa a ese hombre misterioso. Cuenta con Catherine Steadman como showrunner y los papeles protagónicos los asumen la nominada al Emmy Internacional Céline Buckens, Janet Montgomery y Tom Mison.

Caracol Radio dialogó con el protagonista de “The Ex-Wife” Tom Mison quien sobre la serie dice, “es un thriller en el sentido clásico de la palabra, queremos mantener a la audiencia engañada y adivinando, nunca se sabe quién es el bueno y quién es el malo, el director siempre hablaba sobre las viejas películas de Brian De Palma, en las que te sientas con una gran caja de palomitas de maíz, pero no comes nada porque estás tan tenso que no sabes qué va a pasar después, ese es el tipo de experiencia que estábamos tratando de crear”.

Mison trabajó en la serie junto con Céline Buckens y Janet Montgomery de quienes comenta, “conocía a Celine desde antes ya que la vi en una serie llamada “Show Trial” donde hizo un trabajo brillante, esa fue una de las razones por las que realmente quería participar en este proyecto, y trabajar con Janet también fue genial, ambas son muy diferentes. Hay escenas en las que estoy entre las dos, sentado en el medio, completamente aterrorizado por lo que va a suceder con sus personajes, eso hace que cada escena sea realmente interesante”.

Esta adaptación del best-seller de Jess Ryder “The Ex-Wife”, en su primera temporada, no deja de sorprender con las vueltas de tuerca de una historia adictiva para la audiencia y se presenta en la plataforma de Universal+.