Seis mil cebolleros en el Catatumbo afectados por contrabando

Cúcuta

Los productores de cebolla del Catatumbo se sumaron a la protesta convocada desde varias regiones del país, y que se desarrolló en Bogotá como consecuencia de el contrabando de Perú y Ecuador que viene afectando a los agricultores.

Cesar jerez desde el Baluarte Campesino dijo a Caracol Radio que “nosotros hemos venido llamando la atención por esta grave situación que viene afectando al campesinado y que no ha tenido respuesta. Este delito amenaza con la economía regional y con desplazar las actividades del campo”.

Indicó que “es que ya no es solo la cebolla roja ocañera, también la blanca. Se habían comprometido con una salvaguarda y con blindar las fronteras y esto no ha arrojado resultados. El tema del contrabando es un problema de corrupción y sobre esto no hay respuesta”.

“Nosotros hemos pedido al gobierno una veeduría social para frenar esta problemática teniendo en cuenta las modalidades que se presentan. En el departamento son más de seis mil campesinos afectados por esta crisis, y a esto súmele la crisis del comercio alrededor de este tema” puntualizó.

Las manifestaciones se sintieron de regiones como Boyacá, Nariño, y Norte de Santander.