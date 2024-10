Proyecto Catatumbo: Gobernador de Norte de Santander pide que se reanude mesa con el ELN

Colombia

En medio del foro Proyecto Catatumbo, liderado por Prisa Media, y moderado por el director del servicio informativo, Alfonso Ospina, se tocaron temas como la sustitución de cultivos, la frontera con Venezuela, el conflicto armado y los diálogos de paz. Temas importantes para la evolución de la región del Catatumbo y en general de Norte de Santander.

El gobernador del departamento destacó la urgencia de abordar la realidad de la región, marcada por la presencia de grupos guerrilleros como las disidencias de las extintas FARC y el ELN. Según el mandatario regional, esta situación ha persistido durante más de 50 años, afectando la vida de los habitantes en una zonal Catatumbo, principalmente, que limita con Venezuela.

El gobernador enfatizó en la importancia de un acuerdo de paz con las disidencias de las extintas FARC, el cual ya ha mostrado resultados positivos en términos de seguridad: “Mientras hubo mesas de negociaciones y un cese bilateral, no se registraron ataques a las estaciones de policía ni a la infraestructura. Municipios como San Calixto y Teorama reportaron cero homicidios durante ese periodo”, aseguró.

Asimismo, hizo un llamado al gobierno nacional para reanudar las conversaciones con el ELN, diciendo que la paz es fundamental para la estabilidad y el bienestar de la población.

“La gente puede salir a la calle con tranquilidad cuando hay diálogo y compromiso”, concluyó, el gobernador Villamizar.

Aprovechó para hacerle un llamado a los grupos armados: “No es posible que estén dificultando el accionar de los empresarios (…) hay que generar hechos de paz”. @CaracolRadio pic.twitter.com/gJbd9vnrYN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2024

En ese mismo sentido, el gerente de Palnorte, Mauricio Vargas, aseguró que la solución al narcotráfico y el conflicto social que se vive por los cultivos de coca, está en el campo y puede ser la siembra de palma.

“Hay que centrarnos en el campo ¿qué vamos a hacer? no nos ganamos nada con ir y fumigar con glifosato contraer soldados a erradicar cultivos a pelear con los campesinos, nos matamos los colombianos. ¿Qué razón tiene esa? ninguna esa no es la solución, dejar un medio ambiente dañado porque con fumigaciones no sólo dañamos la coca, dañamos el resto de microorganismos se acaban las fuentes hídricas”, afirmó Vargas.

Además, hizo un llamado al gobierno para que busque una salida del conflicto armado en el agua con lo cual se puede integrar a los campesinos.

Afirmó, incluso, que de las 52mil hectáreas que hay de siembra de coca actualmente, por lo menos el 60% podrían ser sustituidas por siembra de palma.

“Si ya se deforestó paremos la deforestación si yo deforesté y siembro en una hectárea 143 matas de palma que van a producir aceite de cocina biodiesel pues estoy regenerando estoy haciendo un impacto positivo”, concluyó.

Por su parte, el alcalde de Ocaña, Norte de Santander, Emiro Cañizares, se unió al llamado para cuidar el Catatumbo, afirmando que esta zona del país: “tiene una riqueza cultural, patrimonio histórico muy importante, la gastronomía y unas comunidades que a pesar del conflicto, la residencia les ha permitido seguir defendiendo el territorio, por eso creemos que el único camino es que se logre un acuerdo de paz que se pueda implementar y en el cual las comunidades no sean ajenas”.