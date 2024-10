La película más aterradora para ver en Halloween, según IA: ¿Se atreve a verla?

Muchos le huyen a ir al cine, para ver películas de terror, otros ven en los sustos, la oportunidad perfecta para un plan en pareja. Este género cinematográfico destaca por su capacidad de provocar emociones intensas en el espectador, como miedo, suspenso o ansiedad.

La popularidad del género ha evolucionado con el tiempo. Con el paso de los años, ha logrado captar la atención del público no solo por su capacidad de asustar, sino también por su profunda conexión con los temores y las dudas existenciales.

Cabe destacar que el terror en el cine, ha sido el canal para desarrollar varios recursos enfocados a la innovación técnica. Se destaca por ser pionero en el uso de efectos especiales, tanto prácticos como digitales.

Adicionalmente, el terror ha desarrollado narrativas complejas, explorando temas profundos como la muerte, la locura y los miedos. Las películas de terror suelen tener presupuestos relativamente bajos en comparación con otros géneros, pero generan grandes ganancias, lo que las convierte en una apuesta segura para las productoras.

También es importante destacar que este género le ha dado vida a personajes como Jigsaw, Frankenstein, Chucky, Pennywise, Ghostface, Michael Myers, Hannibal Lecter, Jason Voorhees y Freddy Krueger, entre otros.

Estos personajes se han convertido en símbolos reconocibles a nivel mundial, lo que les ha permitido generar memorabilia, merchandising y franquicias millonarias que lo consolidan como relevantes dentro de la cultura popular.

El terror es más complejo de lo que se piensa

Como género, el terror es vasto y diverso. Cuenta con una amplia gama de subgéneros que han fascinado al público por décadas. Por ejemplo, el slasher se centra en un asesino en serie que acecha y elimina, con bastante violencia gráfica, a un grupo de personas, generalmente jóvenes. Entre las películas destacadas de este subgénero están: Halloween y Viernes 13.

Por su parte, el gore destaca porque pone énfasis en la representación explícita de la violencia, la sangre y las mutilaciones; con lo que espera provocar reacciones viscerales en el público, entre los largometrajes destacados están: La matanza de Texas y Saw.

Por otra parte, está el terror psicológico, que profundiza en los miedos y traumas internos de los personajes. Busca apelar a la tensión y paranoia. El verdadero horror surge de lo desconocido y de la mente de los protagonistas. En este subgénero destacan: El resplandor y El sexto sentido.

También puede encontrar el subgénero denominado como sobrenatural. Este se fundamenta en la existencia de fuerzas ajenas a la naturaleza humana, como fantasmas y demonios. Suelen explorar temas como la posesión y la vida después de la muerte. Destacan películas como: El Conjuro y El Exorcista.

La ciencia ficción también entra como subgénero. Hay filmes que convergen el terror con la fantasía, más específicamente los peligros sobre la tecnología, mutaciones, entre otros temas. En esta zona se destacan películas como Alien.

Por último, el subgénero de zombies, aborda las invasiones de no-muertos y sus consecuencias sociales y personales, como en Guerra Mundial Z y Zombieland.

¿Cuál es la película más aterradora para ver en Halloween?

Respuesta de ChatGPT

Para esta IA, una de las películas más aterradoras para ver en Halloween es ‘El Exorcista’. “Este clásico de 1973, dirigido por William Friedkin, es conocido por su inquietante atmósfera, su exploración del terror sobrenatural y su representación de la posesión demoníaca”, afirmó.

ChatGPT destacó que la combinación de elementos psicológicos y sobrenaturales, junto con actuaciones impactantes, vuelve a esta película, una experiencia que ha dejado una huella duradera en el género del terror.

No obstante, la IA aprovechó para hacer otra recomendación. “‘Hereditary’ ofrece un terror psicológico profundo y perturbador, explorando la disfunción familiar y el horror heredado. Ambas películas son ideales para una noche de Halloween aterradora”, concluyó.

Respuesta de Gemini

Esta IA no optó por una película en concreto, por lo que ofreció varias: El Exorcista, El Resplandor, El Silencio de los Inocentes, porque han resistido el paso del tiempo por su intensidad y originalidad; Split, Hereditary, Get Out, porque juegan con la mente del espectador y lo dejan pensando; y Paranormal Activity, porque simula grabaciones reales, lo que aumenta la sensación de realismo.

